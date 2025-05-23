Панування над регіоном. Як Китай хоче підпорядкувати собі держави Південно-Східної Азії

Китай прагне до домінування в Південно-Китайському морі. Геополітична мета Пекіна — змусити держави Південно-Східної Азії визнати свій підлеглий статус.

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Про це йдеться у статті видання The Strategist "Геополітичні ігри Китаю за панування в Південно-Китайському морі", яку переклав Фокус.

Попри всі складні дискусії про проблему безпеки в Південно-Китайському морі, його геополітичне значення для Китаю дуже просте: Китай хоче поставити держави Південно-Східної Азії в підпорядковане становище. Країнам Південно-Східної Азії було б непогано враховувати це при оцінюванні мотивів і поведінки Пекіна.

Головний виклик безпеці — суперництво Китаю та США

На початку цього місяця я був у Сінгапурі, щоб взяти участь у Міжнародній конференції з безпеки в морі, організованій Школою міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама. Конференція проходила в рамках IMDEX Asia 2025 — зібрання моряків і військових кораблів з усього регіону, яке раз на два роки приймає у себе військово-морський флот Сінгапуру. Цього року в конференції взяли участь високопоставлені представники Австралії, Великої Британії, Канади, Китаю, Індії, Франції, Японії, Нової Зеландії, Шрі-Ланки, США та країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Зазвичай доповідачі на регіональних конференціях представляють морське середовище з погляду складних транснаціональних проблем безпеки, як-от незаконний промисел, критично важлива інфраструктура морського дна, забруднення моря, кібернетика, клімат, автономія, розвідка енергоресурсів та інші. (Цей список постійно розширюється.)

Важливість співпраці та дотримання міжнародного права залишається основною темою таких зустрічей. Однак прихильники регіонального морського співробітництва насилу можуть назвати нові ініціативи. Наприклад, широко згадуваному патрулюванню Малаккської протоки вже два десятиліття. Показово також, що в теми засідань поступово повертається лексикон панування і суперництва. Ще 15 років тому такі фрази, як "геополітичні наслідки" і "збройні конфлікти", були рідкістю в порядку денному морських конференцій. Тепер це вже не так.

Пекін хоче панувати в Південно-Китайському морі Фото: З відкритих джерел

Аналітики і фахівці з безпеки з Південно-Східної Азії знають, що ситуація в регіоні погіршується, але вони, як і раніше, не хочуть називати джерело проблеми. Деякі з них переконали себе в тому, що головним викликом безпеки для них є суперництво великих держав — США і Китаю, а не домінування останнього. Це проявляється в колективній думці, що головна мета АСЕАН у сфері безпеки — уникнення конфліктів, а не збереження порядку, хоча ці цілі не обов'язково є взаємовиключними. Ніде це не проявляється так яскраво, як у Південно-Китайському морі.

Стратегічна мета Китаю — встановлення панування над Південно-Східною Азією

З геополітичного погляду Південно-Китайське море найкраще розглядати як арену. Основна гра на цій арені ведеться між Китаєм і Південно-Східною Азією. Крім доступу до ресурсів морського дна і значущості моря як такого, стратегічна мета Китаю полягає у встановленні панування над Південно-Східною Азією шляхом безперервного впливу.

Австралія, Японія, США і деякі європейські країни також беруть участь у цій грі. Вони розуміють, що їхня власна безпека постраждає, якщо Китай успішно перебудує свої відносини з Південно-Східною Азією на ієрархічних засадах, на шкоду повазі до суверенітету, рівності та міжнародного права. Вони справедливо побоюються, що Китай прагне витіснити збройні сили не прибережних держав з Південно-Китайського моря — звідси і їхня стурбованість свободою судноплавства. Однак ці держави також багато в чому покладаються на політичну підтримку з боку країн Південно-Східної Азії, що легітимізує їхню присутність у морі.

Що стосується Південно-Китайського моря, то основну групу держав Південно-Східної Азії становлять Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни та В'єтнам. Останні дві держави перебувають на передовій територіальних претензій у Південно-Східній Азії і найбільш схильні до тактики тиску з боку Китаю. Географічне положення В'єтнаму робить його особливо вразливим до будь-яких перешкод для навігації або комерційної діяльності в морі. Наразі Китай прагне максимально ізолювати Філіппіни в рамках АСЕАН, оскільки Маніла публічно відкинула спроби Пекіна встановити своє панування і відновила військовий союз зі США. Китайські учасники конференції чітко позначили цю спрямованість.

Китай веде геополітичні ігри за панування в Південно-Китайському морі Фото: GlobalPressCorp

Пекін має намір змусити держави визнати свій підлеглий статус

Бруней та Індонезія не мають територіальних суперечок з Китаєм, але Пекін претендує на перехресну юрисдикцію у виключних економічних зонах обох країн, ґрунтуючись на своїх домаганнях, позначених пунктирною лінією. Джакарта вже давно стверджує, що у неї немає спору про морські кордони з Пекіном, оскільки вважає претензії Китаю необґрунтованими. Тому визнання "взаємно суперечливих претензій" у спільній заяві, зробленій у листопаді минулого року під час інавгураційного візиту президента Індонезії Прабово Субіанто до Пекіна, стало несподіваною поступкою Китаю в грі за панування. Міністерство закордонних справ Індонезії стверджує, що його позиція щодо Південно-Китайського моря незмінна. Але якщо китайські фірми зможуть вести "спільні розробки" на основі листопадової заяви, Пекін зможе заявити, що рішучість Джакарти похитнулася.

Бруней обережніше підходить до питання про морські кордони, що перетинаються. Однак у лютому Бруней і Китай спільно домовилися "співпрацювати в розробці ресурсів у взаємно узгоджених районах без шкоди для правових позицій відповідних країн у рамках міжнародного права". Такий розвиток може включати спільний рибний промисел або видобуток вуглеводнів. У якій би формі це не відбувалося, Китай, найімовірніше, розглядатиме такі пропозиції з боку претендентів із Південно-Східної Азії як мовчазні поступки.

Колективна рішучість Південно-Східної Азії слабшає

Малайзія посідає середнє становище серед країн-претендентів АСЕАН. Китай претендує на окуповану Малайзією територію на островах Спратлі і заперечує юрисдикцію Малайзії в значній частині її виключної економічної зони і континентального шельфу. Китай поводиться менш агресивно щодо Малайзії, ніж щодо Філіппін і В'єтнаму. Але китайська берегова охорона веде постійне спостереження у виключній економічній зоні Малайзії та чинить фізичний тиск, щоб утримати Путраджайю від розроблення незайманих енергетичних ресурсів морського дна в районах, на які претендує Китай. Один із малайзійських учасників конференції запропонував Малайзії вести спільну з Китаєм розробку енергетичних ресурсів, не визнаючи офіційно спірну юрисдикцію — за аналогією з Брунеєм. Це приватна думка, яка не відображає політику уряду Малайзії, але китайські учасники сприймуть її як ще одне свідчення того, що колективна рішучість Південно-Східної Азії слабшає.

Китай хоче панувати в Південно-Китайському морі

Решта членів АСЕАН мають менші, опосередковані інтереси в Південно-Китайському морі. Камбоджа і Лаос, що не має виходу до моря, вже багато в чому потрапили під китайське панування. Сінгапур, хоча й не є державою-претендентом, залежить від свободи судноплавства й активно сприяє доступу військово-морських сил США та їхніх союзників, включно з Австралією, у рамках угоди про оборону п'яти держав. Таїланд і М'янма зацікавлені найменше. Їхній головний інтерес — Кодекс поведінки АСЕАН-Китай. Кодекс, який часто відкидають як такий, що не має значення, проте він служить інтересам Пекіна як корисний інструмент впливу, оскільки він втягує всю Південно-Східну Азію (за винятком Східного Тимору) в практично нескінченний дипломатичний процес. Болісна відсутність прогресу за кодексом неодноразово демонструвала членам АСЕАН, що переговори щодо проєкту кодексу практично не стримують стратегічну діяльність Китаю.

Прагнення Китаю до домінування в Південно-Китайському морі пов'язане не з ресурсами і не з якимось одним морським питанням; по суті, йдеться зовсім не про море. Геополітична мета Пекіна полягає в тому, щоб змусити держави Південно-Східної Азії, як окремо, так і всі разом, визнати свій підлеглий статус. Якщо Китай зможе домогтися цього без бойових дій, то, найімовірніше, ситуація в Південно-Китайському морі залишиться напруженою, але не досягне порога збройного конфлікту.

За винятком Філіппін, ситуація нині розвивається на користь Пекіна. З погляду Пекіна можна сказати, що АСЕАН як організація "здається без бою".

Про автора

Юен Грем — старший аналітик ASPI.