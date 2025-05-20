Надежда Савченко появилась в соцсети после слухов о гибели (видео)

Бывший народный депутат и военная Надежда Савченко опровергла фейковые сообщения российской пропаганды о своей гибели на фронте. Женщина обнародовала новое видео, снятое непосредственно на боевых позициях, которое подтверждает, что она жива и продолжает службу.

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Об этом говорится в видео на странице Савченко в Facebook.

В своем видеообращении военная подтвердила, что она жива и не намерена прекращать борьбу, несмотря на вражеские провокации и дезинформацию.

"Я жива и жить буду всем врагам назло, как и живет наша Украина. Надежда не умирает", — заявила Савченко.

Ранее российский военный корреспондент Владимир Романов распространил информацию о якобы авиаударе 11 мая по штабу 112-й бригады территориальной обороны, в результате которого, по его словам, погибла Надежда Савченко, которая командовала ротой.

Позже сообщения россиян опровергла сестра Надежды Савченко Вера.

"Несмотря на то, что ка*апов уже негде хоронить в украинской земле, они все хоронят нашу Надежду. Надежда есть и будет! Угомонитесь, убогие!" — написала сестра экс-депутата.