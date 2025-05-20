Надія Савченко з'явилася в соцмережі після чуток про загибель (відео)

Колишня народна депутатка та військова Надія Савченко спростувала фейкові повідомлення російської пропаганди про свою загибель на фронті. Жінка оприлюднила нове відео, зняте безпосередньо на бойових позиціях, яке підтверджує, що вона жива і продовжує службу.

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Про це йдеться у відео на сторінці Савченко в Facebook.

У своєму відеозверненні військова підтвердила, що вона жива і не має наміру припиняти боротьбу, попри ворожі провокації та дезінформацію.

"Я жива і жити буду всім ворогам на зло, як і живе наша Україна. Надія не вмирає", — заявила Савченко.

Раніше російський військовий кореспондент Володимир Романов поширив інформацію про нібито авіаудар 11 травня по штабу 112-ї бригади територіальної оборони, в результаті якого, за його словами, загинула Надія Савченко, котра командувала ротою.

Пізніше повідомлення росіян спростувала сестра Надії Савченко Віра.

"Не дивлячись на те, що ка*апів вже немає де ховати в українській землі, вони все хоронять нашу Надію. Надія Є і буде! Вгамуйтесь, убогі..!" — написала сестра ексдепутатки.