Російські медіа "похоронили" Надію Савченко: її сестра відреагувала
Росіяни поширили повідомлення про нібито загибель колишньої народної депутатки України, командира роти однієї з бригад територіальної оборони Надії Савченко. Її сестра спростовує цю інформацію.
Про це написав російський воєнний оглядач та блогер Володимир Романов у своєму Telegram-каналі "Romanov Лайт" 14 травня.
Романов заявив, що йому відомо про загибель командира роти 131 батальйону 112 бригади територіальної оборони ЗСУ Надії Савченко. Російський воєнний оглядач заявив, що це сталося внаслідок удару авіабомбою ФАБ-3000, якого окупанти завдали 11 травня по штабу бригади.
Повідомлення росіян спростувала сестра Надії Савченко Віра на своїй сторінці у Facebook.
"Не дивлячись на те, що ка*апів вже немає де ховати в українській землі, вони все хоронять нашу Надію. Надія Є і буде! Вгамуйтесь, убогі..!" — написала сестра ексдепутатки.
Що відомо про Надію Савченко
Українська військовослужбовиця Надія Савченко закінчила Харківський університет повітряних сил за спеціальністю "штурман". Вона несла службу в ЗСУ спочатку в залізничних військах і радисткою, згодом стала льотчицею. Савченко брала учать в миротворчій місії в Іраку у 2004-2005 роках, а з 2014 року долучилася до антитерористичної операції на сході України у складі батальйону "Айдар". Там вона потрапила в полон до бойовиків незаконного збройного формування "Луганська народна республіка" та з липня 2014 до травня 2016 року була політичною ув'язненою у РФ.
Під час перебування в полоні Надія Савченко була обрана депутаткою Верховної Ради 8-го скликання від ВО "Батьківщина", після повернення в Україну активно займалася політичною діяльністю.
У березні 2018 року Рада дала згоду на арешт Савченко за підозрою в підготовці теракту та державного перевороту. 16 квітня 2019 її випустили з-під варти, оскільки минув термін утримання, а суд не ухвалив рішення про його продовження.
У жовтні 2021 року Надія і Віра Савченко отримали підозри за підроблені COVID-сертифікати. В ухвалі суду Бориспільського міськрайонного суду Київської області по цій справі зазначається, що наказом командира від 24 лютого 2022 року старшу лейтенантку запасу зарахували в розпорядження командира військової частини — за словами журналістів hromadske, мова про Надію Савченко.
Нагадаємо, 8 листопада Народна депутатка України Мар'яна Безугла звинуватила Надію Савченко в провалі оборони ЗСУ під Очеретиним на Покровському напрямку в Донецькі області та закликала службу безпеки України перевірити її дії. Савченко своєю чергою звернулася до голови СБУ Василя Малюка з проханням перевірити діяльність Безуглої на предмет державної зради та розголошення державної таємниці.