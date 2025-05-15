Російські медіа "похоронили" Надію Савченко: її сестра відреагувала

Росіяни поширили повідомлення про нібито загибель колишньої народної депутатки України, командира роти однієї з бригад територіальної оборони Надії Савченко. Її сестра спростовує цю інформацію.

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Про це написав російський воєнний оглядач та блогер Володимир Романов у своєму Telegram-каналі "Romanov Лайт" 14 травня.

Російський воєнний блогер заявив про загибель Надії Савченко під час авіаудару Фото: скриншот

Романов заявив, що йому відомо про загибель командира роти 131 батальйону 112 бригади територіальної оборони ЗСУ Надії Савченко. Російський воєнний оглядач заявив, що це сталося внаслідок удару авіабомбою ФАБ-3000, якого окупанти завдали 11 травня по штабу бригади.

Повідомлення росіян спростувала сестра Надії Савченко Віра на своїй сторінці у Facebook.

"Не дивлячись на те, що ка*апів вже немає де ховати в українській землі, вони все хоронять нашу Надію. Надія Є і буде! Вгамуйтесь, убогі..!" — написала сестра ексдепутатки.

Що відомо про Надію Савченко

Українська військовослужбовиця Надія Савченко закінчила Харківський університет повітряних сил за спеціальністю "штурман". Вона несла службу в ЗСУ спочатку в залізничних військах і радисткою, згодом стала льотчицею. Савченко брала учать в миротворчій місії в Іраку у 2004-2005 роках, а з 2014 року долучилася до антитерористичної операції на сході України у складі батальйону "Айдар". Там вона потрапила в полон до бойовиків незаконного збройного формування "Луганська народна республіка" та з липня 2014 до травня 2016 року була політичною ув'язненою у РФ.

Під час перебування в полоні Надія Савченко була обрана депутаткою Верховної Ради 8-го скликання від ВО "Батьківщина", після повернення в Україну активно займалася політичною діяльністю.

У березні 2018 року Рада дала згоду на арешт Савченко за підозрою в підготовці теракту та державного перевороту. 16 квітня 2019 її випустили з-під варти, оскільки минув термін утримання, а суд не ухвалив рішення про його продовження.

У жовтні 2021 року Надія і Віра Савченко отримали підозри за підроблені COVID-сертифікати. В ухвалі суду Бориспільського міськрайонного суду Київської області по цій справі зазначається, що наказом командира від 24 лютого 2022 року старшу лейтенантку запасу зарахували в розпорядження командира військової частини — за словами журналістів hromadske, мова про Надію Савченко.

Нагадаємо, 8 листопада Народна депутатка України Мар'яна Безугла звинуватила Надію Савченко в провалі оборони ЗСУ під Очеретиним на Покровському напрямку в Донецькі області та закликала службу безпеки України перевірити її дії. Савченко своєю чергою звернулася до голови СБУ Василя Малюка з проханням перевірити діяльність Безуглої на предмет державної зради та розголошення державної таємниці.