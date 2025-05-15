Российские медиа "похоронили" Надежду Савченко: ее сестра отреагировала

Россияне распространили сообщение о якобы гибели бывшего народного депутата Украины, командира роты одной из бригад территориальной обороны Надежды Савченко. Ее сестра опровергает эту информацию.

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Об этом написал российский военный обозреватель и блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале "Romanov Лайт" 14 мая.

Российский военный блогер заявил о гибели Надежды Савченко во время авиаудара Фото: скриншот

Романов заявил, что ему известно о гибели командира роты 131 батальона 112 бригады территориальной обороны ВСУ Надежды Савченко. Российский военный обозреватель заявил, что это произошло в результате удара авиабомбой ФАБ-3000, который оккупанты нанесли 11 мая по штабу бригады.

Сообщение россиян опровергла сестра Надежды Савченко Вера на своей странице в Facebook.

"Несмотря на то, что ка*апов уже негде хоронить в украинской земле, они все хоронят нашу Надежду. Надежда есть и будет! Угомонитесь, убогие!" — написала сестра экс-депутата.

Что известно о Надежде Савченко

Украинская военнослужащая Надежда Савченко окончила Харьковский университет воздушных сил по специальности "штурман". Она несла службу в ВСУ сначала в железнодорожных войсках и радисткой, впоследствии стала летчицей. Савченко участвовала в миротворческой миссии в Ираке в 2004-2005 годах, а с 2014 года присоединилась к антитеррористической операции на востоке Украины в составе батальона "Айдар". Там она попала в плен к боевикам незаконного вооруженного формирования "Луганская народная республика" и с июля 2014 до мая 2016 года была политической заключенной в РФ.

Во время пребывания в плену Надежда Савченко была избрана депутатом Верховной Рады 8-го созыва от ВО "Батькивщина", после возвращения в Украину активно занималась политической деятельностью.

В марте 2018 года Рада дала согласие на арест Савченко по подозрению в подготовке теракта и государственного переворота. 16 апреля 2019 ее выпустили из-под стражи, поскольку истек срок содержания, а суд не принял решение о его продлении.

В октябре 2021 года Надежда и Вера Савченко получили подозрения за поддельные COVID-сертификаты. В постановлении суда Бориспольского горрайонного суда Киевской области по этому делу отмечается, что приказом командира от 24 февраля 2022 года старшую лейтенантку запаса зачислили в распоряжение командира воинской части — по словам журналистов hromadske, речь о Надежде Савченко.

Напомним, 8 ноября Народный депутат Украины Марьяна Безуглая обвинила Надежду Савченко в провале обороны ВСУ под Очеретино на Покровском направлении в Донецкой области и призвала службу безопасности Украины проверить ее действия. Савченко в свою очередь обратилась к председателю СБУ Василию Малюку с просьбой проверить деятельность Безуглой на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны.