Преодолела почти 7000 километров: США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную одной высокоточной боеголовкой Mark-21.

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Об этом пишет Vandenberg.spaceforce.

Как отмечает издание, это испытание является частью постоянного обязательства страны поддерживать надежные средства сдерживания, а не ответом на текущие мировые события.

"Этот испытательный запуск подчеркивает силу ядерного сдерживания страны и готовность МБР к действию в рамках триады. Эта мощная защита обеспечивается преданными летчиками — ракетчиками, защитниками, операторами вертолетов и командами, которые их поддерживают, — которые обеспечивают безопасность страны и ее союзников", — сказал генерал Томас Бюссьер, командующий Глобального ударного командования ВВС.

В Тихом океане на период испытаний был закрыт из-за "опасных операций" ряд морских районов вдоль траектории полета ракеты.

Запуск был осуществлен в 00:01 по времени Тихоокеанского побережья США.

Как известно, США периодически осуществляют запуски ракет Minuteman III в испытательных целях. Последний раз об этом сообщалось в ноябре 2024 года.

Накануне стало известно, что в США изготовили первый модернизированный серийный вариант мощной ядерной боеголовки В61 в версии 61-13 для оснащения авиабомб.

377-я испытательная и оценочная группа Ванденберга контролировала испытательный запуск.

Ракета преодолела 7 тысяч километров до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана.

Напомним, что в феврале сообщалось, что в США успешно испытали ракету Minuteman III. Ракета была оснащена специальным телеметрическим оборудованием для сбора данных и пролетела более 6 тысяч км, успешно поразив цель.

Также сообщалось, что до этого испытание ракеты Minuteman III состоялось в июне прошлого года. Военное руководство сообщило, что запуск был запланирован заблаговременно и не связан с текущими событиями на мировой арене.