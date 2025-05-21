Здолала майже 7000 кілометрів: США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

ВПС США запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, оснащену однією високоточною боєголовкою Mark-21.

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Про це пише Vandenberg.spaceforce.

Як зазначає видання, це випробування є частиною постійного зобов'язання країни підтримувати надійні засоби стримування, а не відповіддю на поточні світові події.

"Цей випробувальний запуск підкреслює силу ядерного стримування країни та готовність МБР до дії в межах тріади. Цей потужний захист забезпечується відданими льотчиками — ракетниками, захисниками, операторами вертольотів та командами, які їх підтримують, — які гарантують безпеку країни та її союзників", — сказав генерал Томас Бюссьєр, командувач Глобального ударного командування ВПС.

У Тихому океані на період випробувань було закрито через "небезпечні операції" низку морських районів уздовж траєкторії польоту ракети.

Запуск було здійснено о 00:01 за часом Тихоокеанського узбережжя США.

Як відомо, США періодично здійснюють запуски ракет Minuteman III у випробувальних цілях. Востаннє про це повідомлялося у листопаді 2024 року.

Напередодні стало відомо, що в США виготовили перший модернізований серійний варіант потужної ядерної боєголовки В61 у версії 61-13 для оснащення авіабомб.

377-ма випробувальна та оціночна група Ванденберга контролювала випробувальний запуск.

Ракета здолала 7 тисяч кілометрів до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана.

Нагадаємо, що у лютому повідомлялося, що у США успішно випробували ракету Minuteman III. Ракета була оснащена спеціальним телеметричним обладнанням для збору даних і пролетіла понад 6 тисяч км, успішно уразивши ціль.

Також повідомлялося, що до цього випробування ракети Minuteman III відбулося в червні минулого року. Військове керівництво повідомило, що запуск був запланований завчасно і не пов'язаний з поточними подіями на світовій арені.