"Чимчикуют понемногу на выход": Россия переживает "трагические события" в Средиземноморье, — ВМС

Российский флот, по данным ВСУ, выгоняют с базы, которую враг строил полвека. Военных баз как альтернативы РФ там нет, поэтому изменения влетят ей в копеечку.

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Об этом 22 мая сообщил в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в Средиземном море для России разворачиваются "очень интересные, даже в некоторой степени трагические" события с точки зрения геополитики.

"Они там шагают понемногу на выход. Конечно, для них стало проблемой то, что попросили их все же, судя по всему, с их уже теперь бывшей базы в Тартусе, которую они там строили полвека. Фактически мы наблюдаем действия, которые свидетельствуют о том, что они все же вынуждены покинуть ее", — рассказал Плетенчук.

Он пояснил, что россиянам есть где бункероваться в регионе — они могут заходить в порты Алжира и Египта. Однако это — не военные базы.

Сейчас логистика в Средиземноморье для РФ довольно сложная, ведь следует еще учитывать закрытый Босфор. Россияне продолжают демонстрировать там свое присутствие, и, как заверил Плетенчук, "еще сюда будут возвращаться". Но использовать для этого флот, как было раньше, теперь для страны-агрессора стало невозможным.

"Придется им теперь в обход Европы, через Атлантику ходить сюда, и здесь уже выполнять задачи, которые перед ними ставит их руководство. Потому что, к сожалению, в Африке они тоже пытаются свои интересы продвигать. Все мы понимаем, какие это интересы, но это становится уже достаточно-достаточно дорого и долго", — добавил Плетенчук.

Напомним, 20 мая сообщалось об очередной атаке со стороны жителей Сирии на российскую военную базу Хмеймим. Произошла перестрелка, буди погибшие с обеих сторон.

В Defense Express со ссылкой на источники 7 мая информировали, что несмотря на смену власти в Сирии РФ пытается удерживать свой контингент там. Однако ситуация для россиян сложилась неспокойная, ведь против них начали устраивать периодические диверсии.