В Сирии была атакована российская военная база: есть погибшие военнослужащие РФ

В Сирии в очередной раз произошла атака со стороны местных жителей на российскую военную базу Хмеймим. Была перестрелка, в результате чего есть погибшие с обеих сторон.

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Об этом сообщил 20 мая российский телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Сообщается, что произошла перестрелка российских военных, находящихся на базе, с "сирийскими боевиками".

"Возле авиабазы Хмеймим произошла перестрелка между российскими военнослужащими и сирийскими боевиками. Сообщается о наличии потерь среди российских военных и об уничтожении нападавших", — говорится в сообщении.

"Осведомитель" пишет, что вероятно, попытку нападения совершили члены радикальных группировок, которые так и не присоединились к новой власти Сирии после захвата власти. Также одним из вариантов нападения на авиабазу, является возможное давление на российские власти новой власти Сирии путем прямых вооруженных атак.

Напомним, что это уже не первая атака на российскую авиабазу за последние несколько месяцев. Так, 20 февраля уже была атакована российская авиабаза Хмеймим. По ней ударил Израиль, а атака произошла через несколько минут после того, как иранский самолет разгрузил оружие для ливанской группировки "Хезболла".

Также 12 февраля в Сирии армия не дала России вывезти из страны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами к ЗРК С-300 и С-400 через порт Таурус. Колонну с техникой заблокировали и развернули обратно.