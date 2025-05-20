В Сирії була атакована російська військова база: є загиблі військовослужбовці РФ

В Сирії в черговий раз сталася атака збоку місцевих жителів на російську військову базу Хмеймім. Була перестрілка, внаслідок чого є загиблі з обох сторін.

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Про це повідомив 20 травня російський телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Повідомляються, що сталася стрілянина російських військових, які перебувають на базі, із "сирійськими бойовиками".

"Біля авіабази Хмеймім сталася перестрілка між російськими військовослужбовцями та сирійськими бойовиками. Повідомляється про наявність втрат серед російських військових та про знищення нападників", — йдеться в повідомленні.

"Осведомитель" пише, що ймовірно, спробу нападу здійснили члени радикальних угруповань, які так і не приєдналися до нової влади Сирії після захоплення влади. Також одним із варіантів нападу на авіабазу, є можливий тиск на російську владу нової влади Сирії шляхом прямих збройних атак.

Нагадаємо, що це вже не перша атака на російську авіабазу за останні кілька місяців. Так, 20 лютого вже була атакована російська авіабаза Хмеймім. По ній вдарив Ізраїль, а атака сталася за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив зброю для ліванського угруповання "Хезболла".

Також 12 лютого в Сирії армія не дала Росії вивезти з країни транспортно-пускові контейнери із ракетами до ЗРК С-300 та С-400 через порт Таурус. Колону з технікою заблокували і розвернули назад.