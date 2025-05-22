"Чимчикують потрохи на вихід": Росія переживає "трагічні події" у Середземномор'ї, — ВМС

Російський флот, за даними ЗСУ, виганяють з бази, яку ворог розбудовував півстоліття. Військових баз як альтернативи РФ там не має, тож зміни влетять їй в копійку.

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Про це 22 травня повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

З його слів, у Середземному морі для Росії розгортаються "дуже цікаві, навіть деякою мірою трагічні" події з погляду геополітики.

"Вони там чимчикують потрохи на вихід. Звісно, для них стало проблемою те, що попросили їх все ж таки, судячи з усього, з їхньої вже тепер колишньої бази у Тартусі, яку вони там розбудовували півстоліття. Фактично ми спостерігаємо дії, які свідчать про те, що вони все ж таки вимушені покинути її", — розповів Плетенчук.

Він пояснив, що росіяни мають де бункеруватися у регіоні — вони можуть заходити у порти Алжиру і Єгипту. Однак це — не військові бази.

Нині логістика у Середземномор’ї для РФ доволі складна, адже слід ще враховувати закритий Босфор. Росіяни продовжують демонструвати там свою присутність, і, як запевнив Плетенчук, "ще сюди повертатимуться". Але використовувати для цього флот, як було раніше, тепер для країни-агресорки стало неможливим.

"Доведеться їм тепер в обхід Європи, через Атлантику ходити сюди, й тут вже виконувати завдання, які перед ними ставить їхнє керівництво. Тому що, на жаль, в Африці вони теж намагаються свої інтереси просувати. Всі ми розуміємо, які це інтереси, але це стає вже досить-досить дорого і довго", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, 20 травня повідомлялось про чергову атаку з боку жителів Сирії на російську військову базу Хмеймім. Відбулася перестрілка, буди загиблі з обох сторін.

У Defense Express з посиланням на джерела 7 травня інформували, що попри зміну влади у Сирії РФ намагається утримувати свій контингент там. Однак ситуація для росіян склалась неспокійна, адже проти них почали влаштовувати періодичні диверсії.