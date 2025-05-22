В Донецкой области РФ начала этап Константиновской операции, — эксперт (видео)

Российские войска в Донецкой области сейчас пытаются охватить город Покровск, перерезать украинскую логистику и продвинуться в районе Мирнограда. Это в совокупности свидетельствует о том, что РФ уже начала готовить почву для наступления на Константиновку.

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Об этом в комментарии "Киев 24" сказал Павел Лакийчук, директор программ безопасности Центра глобалистики.

По его словам, наступление РФ по всей линии фронта продолжается уже несколько месяцев, что подтверждает расстановка сил.

"Российская стратегическая наступательная операция не прекращалась. Она планируется в Генштабе РФ на несколько месяцев, но когда она не вливается во временные рамки, то идет своим ходом и по своей логике, и эта наступательная операция, которая началась в 2023 году, она продолжается и россияне продолжают выполнять задачи, которые на них возлагаются. Цели понятны — это Донбасс, это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск — Славянск", — сказал Павел Лакийчук.

По его мнению, у россиян пока нет цели наступать на Днепропетровщину, но есть задача захватить Покровск, что они и пытаются сделать.

"Когда говорят о том, что россияне готовы вторгнуться на Днепропетровщину, это не так. Главная задача на Покровском направлении сейчас для России, — это охватить Покровск, перерезать нашу логистику, затем ликвидировать эту оборону у себя в тылу, чтобы поставить под угрозу наши силы на Торецком и Часовяровском направлении и начать наступление на Константиновку. То, что происходит последние недели в районе Мирнограда — тому есть свидетельство. Можно говорить что начался этап Константиновской операции", — сказал эксперт.

Военный 24 ОШБр Станислав Бунятов в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" отметил, что на Покровском направлении осложнилась ситуация из-за проблем с логистикой.

"Наша логистика на Покровском направлении умножается на ноль. Высшему командованию стоит наконец принять это во внимание и сосредоточить усилия на уничтожении вражеских экипажей БПЛА. На фоне постоянных приказов по наблюдению и уничтожению пехоты противника, вражеские операторы FPV дронов остаются без внимания, хотя именно они выполняют 50% наземных задач противника", — написал он.

Станислав Бунятов отметил, что несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и мгновенному падению обороны Покровска.

Напомним, что 20 мая сообщалось, что ВС РФ на Покровском направлении пытаются вбить клин между украинскими узлами сопротивления между Константиновкой и Покровском. Это создает предпосылки для наступления на Константиновку и Покровск с двух сторон.