На Донеччині РФ розпочала етап Костянтинівської операції, — експерт (відео)

Російські війська на Донеччині зараз намагаються охопити місто Покровськ, перерізати українську логістику та просунутися в районі Мирнограда. Це в сукупності свідчить про те, що РФ вже почала готувати підґрунтя для наступу на Костянтинівку.

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Про це в коментарі "Київ 24" сказав Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики.

За його словами, наступ РФ по всій лінії фронту триває вже кілька місяців, що підтверджує розстановка сил.

"Російська стратегічна наступальна операція не припинялася. Вона планується у Генштабі РФ на кілька місяців, але коли вона не вливається в часові рамки, то йде своїм ходом і за своєю логікою, і ця наступальна операція, яка розпочалася в 2023 році, вона триває і росіяни продовжують виконувати завдання, які на них покладаються. Цілі зрозумілі — це Донбас, це агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ — Слов'янськ", — сказав Павло Лакійчук.

На його думку, у росіян поки не має цілі наступати на Дніпропетровщину, але є завдання захопити Покровськ, що вони і намагаються зробити.

"Коли говорять про те, що росіяни готові вторгнутися на Дніпропетровщину, це не так. Головна задача на Покровському напрямку зараз для Росії, — це охопити Покровськ, перерізати нашу логістику, потім ліквідувати цю оборону в себе в тилу, щоб поставити загрозу наші сили на Торецькому і Часівярівському напрямку і розпочати наступ на Костянтинівку. Те, що відбувається останні тижні в районі Мирнограда — тому є свідчення. Можна говорити що розпочався етап Костянтинівської операції", — сказав експерт.

Військовий 24 ОШБр Станіслав Бунятов в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" зауважив, що на Покровському напрямку ускладнилася ситуація через проблеми із логістикою.

"Наша логістика на Покровському напрямку множиться на нуль. Вищому командуванню варто нарешті прийняти це до уваги і зосередити зусилля на знищенні ворожих екіпажів БПЛА. На тлі постійних наказів по спостереженню і знищенню піхоти противника, ворожі оператори FPV дронів залишаються поза увагою, хоча саме вони виконують 50% наземних задач противника", — написав він.

Станіслав Бунятов зауважив, що невчасна реакція призведе до обвалу фронту та миттєвого падіння оборони Покровська.

Нагадаємо, що 20 травня повідомлялося, що ЗС РФ на Покровському напрямку намагаються вбити клин між українськими вузлами спротиву між Костянтинівкою та Покровськом. Це створює передумови для наступу на Костянтинівку і Покровськ з двох боків.