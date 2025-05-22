"Калорийность порохов": эксперт рассказал, чем западные снаряды отличаются от советских (видео)

Западные снаряды намного опережают боеприпасы советского производства за счет "калорийности" пороха, это касается и бронетехники, которая тоже проигрывает отечественной.

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Об этом интервью "Армия TV" рассказал специалист в бронетанковой отрасли Николай Саламаха.

Он говорит, что к примеру, стабилизаторы 2С42, которые используют в Украине, России и Китае, по характеристикам хуже, чем стабилизаторы вооружения в западных танках.

"Причины — качество материалов, точность обработка деталей, общий технологический уровень. Промышленность не могла лучше выпускать", — сказал он.

Также он отметил, что это касается и снарядов западного и советского образца.

"Есть такое понятие, как калорийность порохов. Нитроцеллюлоза советского производства и нитроцеллюлоза западного производства — это две разные нитроцеллюлозы. Западные пороха на 30% калорийнее, чем советские пороха. То есть для того, чтобы с одной скоростью из одной и той же пушки выстрелить снаряд одного и того же веса с советским порохом и западным, разница должна быть в весе 30%. То есть советского пороха надо на 30% больше", — сказал Николай Саламаха.

Для бронебойно-подкалиберных снарядов разницы нет, поскольку там все зависит от длины сердечника, от конструкции устройства, которое ведет по каналу ствола во время выстрела.

"У нас были двухточечные "оперения" — устройство, которое ведет по каналу ствола во время выстрела и разлетается после. Это передняя опора. На западе — трехточечные. То есть у них три пояса ведущих, и у них диаметр "оперения" хвостового меньше намного, чем калибр. То есть нет биения по каналу ствола хвоста. А у советских есть биение и порой бывает так, что в момент вылета идет удар именно или вправо, или влево, или вверх, или вниз и точность, кучность боя снарядов западных бронебойно-подкалиберных снарядов опять же на 50% лучше чем советских", — говорит эксперт.

По словам Саламахи, в этом играют главную роль качество материалов, уровень прикладной науки, уровень инженерных решений.

Напомним, что 19 мая в Лондоне представили высокоточный 155-мм артиллерийский снаряд Sceptre TRBM 155HG, оснащенный жидкотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ППРД).