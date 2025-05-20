Точнее "экскалибура": в Британии представили инновационный боеприпас Sceptre TRBM 155HG (фото)
19 мая на конференции Future Artillery в Лондоне компания Tiberius Aerospace впервые представила высокоточный 155-мм артиллерийский снаряд Sceptre TRBM 155HG, оснащённый жидкотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД).
Детально о разработке говорится в пресс-релизе стартапа.
Специалисты отмечают, что Sceptre представляет собой значительный прогресс в артиллерийских технологиях благодаря своим впечатляющим техническим характеристикам. Новый боеприпас способен поражать цели на расстоянии до 160 км, обеспечивая точность до 5 метров и сочетая малую стоимость с высокой оперативной гибкостью. Он совместим со стандартными 155-мм артиллерийскими системами НАТО, разгоняется до скорости 3,5 Маха, поднимаясь на высоту до около 20 км.
Двигатель снаряда включается после выхода из ствола, используя поступающий воздух и минимальное количество подвижных частей, что снижает уязвимость к РЭБ и глушению GPS. Sceptre TRBM 155HG использует гибридную систему наведения (GPS/ИНС) с ИИ-коррекцией и каналом передачи данных, а программируемый взрыватель обеспечивает точную детонацию на конечном участке траектории.
Вместе с тем Sceptre использует жидкое топливо JP-4 и JP-8, поэтому конструкция изделия более сложная, чем у аналогов. При этом заправка топливом бака на 7 литров происходит непосредственно перед применением. Весит боеприпас в снаряженном состоянии 47,5 кг, а длина составляет 1550 мм. Для сравнения, стандартный 155 мм снаряд M107 весит около 40 кг при длине 605 мм.
Обозреватели Army Recognition отмечают сравнительно небольшую боевую часть в 5,2 кг против 22 тех же M982 Excalibur, однако это компенсируется точностью и впечатляющей дальностью поражения.
Еще одним важным достоинством разработки является стоимость. По оценкам компании, цена одного снаряда составляет менее 10% от стоимости GMLRS. Для сравнения стоимость Sceptre без учета топлива и боевой части составляет около 52 тысяч долларов, в то время как предельная стоимость M982 Excalibur на уровне 2023 года составляла до 178 тысяч долларов.
Характеристики Sceptre TRBM 155HG
- Калибр: 155 мм
- Тип двигателя: жидкотопливный ПВРД
- Дальность стрельбы: 140–160 км
- Скорость: до 3,5 Маха
- Максимальная высота полета: 19,8 км
- Тип наведения: GPS с ИИ-коррекцией и каналом обновлений
- КВО: менее 5 метров
- Боеголовка: 5,2 кг
- Совместимость: стандартные гаубицы НАТО
- Срок хранения: до 20 лет
- Ориентировочная стоимость: около 52 тысяч долларов
Напомним, в конце апреля российский концерн "Калашников" официально объявил о наращивании производства высокоточных корректируемых артиллерийских снарядов "Китолов-2М", предназначенных для 122-мм систем Д-30 и САУ "Гвоздика".