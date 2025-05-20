Точнее "экскалибура": в Британии представили инновационный боеприпас Sceptre TRBM 155HG (фото)

19 мая на конференции Future Artillery в Лондоне компания Tiberius Aerospace впервые представила высокоточный 155-мм артиллерийский снаряд Sceptre TRBM 155HG, оснащённый жидкотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД).

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Детально о разработке говорится в пресс-релизе стартапа.

Специалисты отмечают, что Sceptre представляет собой значительный прогресс в артиллерийских технологиях благодаря своим впечатляющим техническим характеристикам. Новый боеприпас способен поражать цели на расстоянии до 160 км, обеспечивая точность до 5 метров и сочетая малую стоимость с высокой оперативной гибкостью. Он совместим со стандартными 155-мм артиллерийскими системами НАТО, разгоняется до скорости 3,5 Маха, поднимаясь на высоту до около 20 км.

Двигатель снаряда включается после выхода из ствола, используя поступающий воздух и минимальное количество подвижных частей, что снижает уязвимость к РЭБ и глушению GPS. Sceptre TRBM 155HG использует гибридную систему наведения (GPS/ИНС) с ИИ-коррекцией и каналом передачи данных, а программируемый взрыватель обеспечивает точную детонацию на конечном участке траектории.

Вместе с тем Sceptre использует жидкое топливо JP-4 и JP-8, поэтому конструкция изделия более сложная, чем у аналогов. При этом заправка топливом бака на 7 литров происходит непосредственно перед применением. Весит боеприпас в снаряженном состоянии 47,5 кг, а длина составляет 1550 мм. Для сравнения, стандартный 155 мм снаряд M107 весит около 40 кг при длине 605 мм.

Конструкция боеприпаса Sceptre TRBM 155HG

Обозреватели Army Recognition отмечают сравнительно небольшую боевую часть в 5,2 кг против 22 тех же M982 Excalibur, однако это компенсируется точностью и впечатляющей дальностью поражения.

Этапы траектории Sceptre TRBM 155HG

Еще одним важным достоинством разработки является стоимость. По оценкам компании, цена одного снаряда составляет менее 10% от стоимости GMLRS. Для сравнения стоимость Sceptre без учета топлива и боевой части составляет около 52 тысяч долларов, в то время как предельная стоимость M982 Excalibur на уровне 2023 года составляла до 178 тысяч долларов.

Характеристики Sceptre TRBM 155HG

Калибр: 155 мм

Тип двигателя: жидкотопливный ПВРД

Дальность стрельбы: 140–160 км

Скорость: до 3,5 Маха

Максимальная высота полета: 19,8 км

Тип наведения: GPS с ИИ-коррекцией и каналом обновлений

КВО: менее 5 метров

Боеголовка: 5,2 кг

Совместимость: стандартные гаубицы НАТО

Срок хранения: до 20 лет

Ориентировочная стоимость: около 52 тысяч долларов

Напомним, в конце апреля российский концерн "Калашников" официально объявил о наращивании производства высокоточных корректируемых артиллерийских снарядов "Китолов-2М", предназначенных для 122-мм систем Д-30 и САУ "Гвоздика".