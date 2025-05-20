Точніший за "екскалібур": у Британії представили інноваційний боєприпас Sceptre TRBM 155HG (фото)
19 травня на конференції Future Artillery в Лондоні компанія Tiberius Aerospace вперше представила високоточний 155-мм артилерійський снаряд Sceptre TRBM 155HG, оснащений рідиннопаливним прямоточним повітряно-реактивним двигуном (ППРД).
Детально про розробку йдеться у пресрелізі стартапу.
Фахівці зазначають, що Sceptre являє собою значний прогрес в артилерійських технологіях завдяки своїм вражаючим технічним характеристикам. Новий боєприпас здатний вражати цілі на відстані до 160 км, забезпечуючи точність до 5 метрів і поєднуючи малу вартість з високою оперативною гнучкістю. Він сумісний зі стандартними 155-мм артилерійськими системами НАТО, розганяється до швидкості 3,5 Маха, піднімаючись на висоту до близько 20 км.
Двигун снаряда вмикається після виходу зі ствола, використовуючи повітря, що надходить, і мінімальну кількість рухомих частин, що знижує вразливість до РЕБ і глушіння GPS. Sceptre TRBM 155HG використовує гібридну систему наведення (GPS/ІНС) з ШІ-корекцією і каналом передавання даних, а програмований детонатор забезпечує точну детонацію на кінцевій ділянці траєкторії.
Водночас Sceptre використовує рідке паливо JP-4 і JP-8, тому конструкція виробу складніша, ніж в аналогів. При цьому заправка паливом бака на 7 літрів відбувається безпосередньо перед застосуванням. Важить боєприпас у спорядженому стані 47,5 кг, а довжина становить 1550 мм. Для порівняння, стандартний 155 мм снаряд M107 важить близько 40 кг при довжині 605 мм.
Оглядачі Army Recognition відзначають порівняно невелику бойову частину в 5,2 кг проти 22 тих самих M982 Excalibur, однак це компенсується точністю і вражаючою дальністю ураження.
Ще однією важливою перевагою розробки є вартість. За оцінками компанії, ціна одного снаряда становить менш як 10% від вартості GMLRS. Для порівняння вартість Sceptre без урахування пального і бойової частини становить близько 52 тисяч доларів, тоді як гранична вартість M982 Excalibur на рівні 2023 року становила до 178 тисяч доларів.
Характеристики Sceptre TRBM 155HG
- Калібр: 155 мм
- Тип двигуна: рідкопаливний ППРД
- Дальність стрільби: 140-160 км
- Швидкість: до 3,5 Маха
- Максимальна висота польоту: 19,8 км
- Тип наведення: GPS з ШІ-корекцією і каналом оновлень
- КВО: менш як 5 метрів
- Боєголовка: 5,2 кг
- Сумісність: стандартні гаубиці НАТО
- Термін зберігання: до 20 років
- Орієнтовна вартість: близько 52 тисяч доларів
Нагадаємо, наприкінці квітня російський концерн "Калашников" офіційно оголосив про нарощування виробництва високоточних коректованих артилерійських снарядів "Китолов-2М", призначених для 122-мм систем Д-30 і САУ "Гвоздика".