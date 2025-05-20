Точніший за "екскалібур": у Британії представили інноваційний боєприпас Sceptre TRBM 155HG (фото)

19 травня на конференції Future Artillery в Лондоні компанія Tiberius Aerospace вперше представила високоточний 155-мм артилерійський снаряд Sceptre TRBM 155HG, оснащений рідиннопаливним прямоточним повітряно-реактивним двигуном (ППРД).

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Детально про розробку йдеться у пресрелізі стартапу.

Фахівці зазначають, що Sceptre являє собою значний прогрес в артилерійських технологіях завдяки своїм вражаючим технічним характеристикам. Новий боєприпас здатний вражати цілі на відстані до 160 км, забезпечуючи точність до 5 метрів і поєднуючи малу вартість з високою оперативною гнучкістю. Він сумісний зі стандартними 155-мм артилерійськими системами НАТО, розганяється до швидкості 3,5 Маха, піднімаючись на висоту до близько 20 км.

Двигун снаряда вмикається після виходу зі ствола, використовуючи повітря, що надходить, і мінімальну кількість рухомих частин, що знижує вразливість до РЕБ і глушіння GPS. Sceptre TRBM 155HG використовує гібридну систему наведення (GPS/ІНС) з ШІ-корекцією і каналом передавання даних, а програмований детонатор забезпечує точну детонацію на кінцевій ділянці траєкторії.

Водночас Sceptre використовує рідке паливо JP-4 і JP-8, тому конструкція виробу складніша, ніж в аналогів. При цьому заправка паливом бака на 7 літрів відбувається безпосередньо перед застосуванням. Важить боєприпас у спорядженому стані 47,5 кг, а довжина становить 1550 мм. Для порівняння, стандартний 155 мм снаряд M107 важить близько 40 кг при довжині 605 мм.

Конструкція боєприпасу Sceptre TRBM 155HG

Оглядачі Army Recognition відзначають порівняно невелику бойову частину в 5,2 кг проти 22 тих самих M982 Excalibur, однак це компенсується точністю і вражаючою дальністю ураження.

Етапи траєкторії Sceptre TRBM 155HG

Ще однією важливою перевагою розробки є вартість. За оцінками компанії, ціна одного снаряда становить менш як 10% від вартості GMLRS. Для порівняння вартість Sceptre без урахування пального і бойової частини становить близько 52 тисяч доларів, тоді як гранична вартість M982 Excalibur на рівні 2023 року становила до 178 тисяч доларів.

Характеристики Sceptre TRBM 155HG

Калібр: 155 мм

Тип двигуна: рідкопаливний ППРД

Дальність стрільби: 140-160 км

Швидкість: до 3,5 Маха

Максимальна висота польоту: 19,8 км

Тип наведення: GPS з ШІ-корекцією і каналом оновлень

КВО: менш як 5 метрів

Боєголовка: 5,2 кг

Сумісність: стандартні гаубиці НАТО

Термін зберігання: до 20 років

Орієнтовна вартість: близько 52 тисяч доларів

Нагадаємо, наприкінці квітня російський концерн "Калашников" офіційно оголосив про нарощування виробництва високоточних коректованих артилерійських снарядів "Китолов-2М", призначених для 122-мм систем Д-30 і САУ "Гвоздика".