"Калорійність порохів": експерт розповів, чим західні снаряди відрізняються від радянських (відео)

Західні снаряди набагато випереджають боєприпаси радянського виробництва через "калорійність" пороху, це стосується і бронетехніки, яка теж програє вітчизняній.

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Про це інтерв’ю "Армія TV" розповів фахівець у бронетанковій галузі Микола Саламаха.

Він говорить, що до прикладу, стабілізатори 2С42, які використовують в Україні, Росії та Китаї, за характеристиками гірші, ніж стабілізатори озброєння в західних танках.

"Причини — якість матеріалів, точність, обробка деталей, загальний технологічний рівень. Промисловість не могла краще випускати", — сказав він.

Також він наголосив, що це стосується і снарядів західного та радянського зразка.

"Є таке поняття, як калорійність порохів. Нітроцелюлоза радянського виробництва і нітроцелюлоза західного виробництва — це дві різних нітроцелюлози. Західні порохи на 30% калорійніші, ніж радянські порохи. Тобто для того, щоб з однією швидкістю з однієї тої самої гармати вистрелити снаряд однієї тієї ж самої ваги з радянським порохом і західним, різниця має бути у вазі 30%. Тобто радянського пороху треба на 30% більше", — сказав Микола Саламаха.

Для бронебійно-підкаліберних снарядів різниці немає, оскільки там все залежить від довжини осердя, від конструкції пристрою, який веде по каналу ствола під час пострілу.

"В нас були двохточкові "оперення" — пристрій, який веде по каналу ствола під час пострілу і розлітається після. Це передня опора. На заході — трьохточкові. Тобто в них три пояси ведучих, і в них діаметр "оперення" хвостового менший набагато, ніж калібр. Тобто немає биття по каналу ствола хвоста. А в радянських є биття і деколи буває так, що в момент вильоту йде удар саме чи вправо, чи вліво, чи вверх, чи вниз і точність, кучність бою снарядів західних бронебійно-підкаліберних знову ж таки на 50% краще, ніж радянських", — говорить експерт.

За словами Саламахи, в цьому відіграють головну роль якість матеріалів, рівень прикладної науки, рівень інженерних рішень.

Нагадаємо, що 19 травня в Лондоні представили високоточний 155-мм артилерійський снаряд Sceptre TRBM 155HG, оснащений рідиннопаливним прямоточним повітряно-реактивним двигуном (ППРД).