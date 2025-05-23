Готовит россиян к нападению на Запад: Путин формирует в РФ государственную идеологию ультранационализма, — ISW

Президент России Владимир Путин способствует формированию в РФ неформальной государственной идеологии, которая была бы основана на крайнем русском национализме, чтобы позиционировать себя в оппозиции к Западу, таким образом готовя общество к нападению на него.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Президент России Владимир Путин способствует формированию неформальной государственной идеологии, основанной на русском национализме, которая позиционирует Россию в оппозиции к Западу, в рамках постоянных усилий по милитаризации и унификации российского общества", — говорится в отчете.

В частности приводится пример, когда Путин 22 мая наградил только российского православного священника, однако не отметил представителей других конфессий, несмотря на то, что российское государство формально считает российское православие, ислам, иудаизм и буддизм "традиционными" религиями в России.

"Ранее Путин подчеркивал вклад этнических и религиозных меньшинств в развитие России на мероприятиях высокого уровня и часто пропагандировал гражданскую российскую идентичность и национализм. Отход Путина от этой риторики на высокопоставленном мероприятии 22 мая может быть попыткой успокоить все более про-военное российское ультранационалистическое сообщество", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что Путин также пытается использовать заявления награжденных для усиления создания неформальной государственной идеологии, основанной на увековечивании веры в то, что Запад решительно настроен победить Россию, тем самым оправдывая будущий военный конфликт против Запада для российской общественности.

"Путин, вероятно, расширит усилия по объединению российского общества против мнимой угрозы со стороны Запада и развития элитного класса милитаризованных националистов, чтобы гарантировать, что любой преемник будет воплощать такие же агрессивные и опасные идеалы, которые увековечивают вечный конфликт с Западом и НАТО", — отметили в ISW.

Кроме того, аналитики напомнили, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин является одним из самых откровенных российских ультранационалистов в ближайшем окружении Путина и высказался в поддержку включения неформальной государственной идеологии, основанной на русском национализме, в Конституцию России.

Напомним, экс-советник Трампа Джон Болтон объяснил, при каких условиях Россия нападет на НАТО.

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