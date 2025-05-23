Готує росіян до нападу на Захід: Путін формує в РФ державну ідеологію ультранаціоналізму, — ISW

Президент Росії Володимир Путін сприяє формуванню в РФ неформальної державної ідеології, яка б була заснована на крайньому російському націоналізмі, щоб позиціонувати себе в опозиції до Заходу, таким чином готуючи суспільство до нападу на нього.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Президент Росії Володимир Путін сприяє формуванню неформальної державної ідеології, заснованої на російському націоналізмі, яка позиціонує Росію в опозиції до Заходу, в рамках постійних зусиль з мілітаризації та уніфікації російського суспільства", — йдеться у звіті.

Зокрема наводиться приклад, коли Путін 22 травня нагородив лише російського православного священника, проте не відзначив представників інших конфесій, попри те, що російська держава формально вважає російське православ'я, іслам, іудаїзм та буддизм "традиційними" релігіями в Росії.

"Раніше Путін підкреслював внесок етнічних і релігійних меншин у розвиток Росії на заходах високого рівня і часто пропагував громадянську російську ідентичність і націоналізм. Відхід Путіна від цієї риторики на високопоставленому заході 22 травня може бути спробою заспокоїти дедалі більш про-військову російську ультранаціоналістичну спільноту", — зазначено у звіті.

Аналітики підкреслили, що Путін також намагається використати заяви нагороджених для посилення створення неформальної державної ідеології, заснованої на увічненні віри в те, що Захід рішуче налаштований перемогти Росію, тим самим виправдовуючи майбутній військовий конфлікт проти Заходу для російської громадськості.

"Путін, ймовірно, розширить зусилля з об'єднання російського суспільства проти уявної загрози з боку Заходу і розвитку елітного класу мілітаризованих націоналістів, щоб гарантувати, що будь-який наступник втілюватиме такі ж агресивні і небезпечні ідеали, які увічнюють вічний конфлікт із Заходом і НАТО", — наголосили в ISW.

Крім того, аналітики нагадали, що голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін є одним з найвідвертіших російських ультранаціоналістів у найближчому оточенні Путіна та висловився на підтримку включення неформальної державної ідеології, заснованої на російському націоналізмі, до Конституції Росії.

Нагадаємо, ексрадник Трампа Джон Болтон пояснив, за яких умов Росія нападе на НАТО.

Фокус також писав про те, що російські хакери з ГРУ атакували логістику 13 держав НАТО.