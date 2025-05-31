Blackbird SR-71 разработан, чтобы расширить границы скорости и высоты: 3 главные инновации

Стратегический разведовательный самолет Lockheed SR-71 неофициально был назван Blackbird, что в переводе с английского "Черный дрозд". По состоянию на 2025 год является самым быстрым пилотируемым серийным самолётом в мире.

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Об особенностях американского самолета Blackbird SR-71 пишет The National Strategist в статье "Три главные инновации Blackbird SR-71", кторую перевел Фокус.

В 1966 году, когда Blackbird поступил на вооружение ВВС, он уже был слишком совершенен для существующих топливных и навигационных систем.

Blackbird оснащен системой жизнеобеспечения на большой высоте Фото: Википедия

Редкий самолет способен поразить воображение публики так же, как SR-71 Blackbird. Немногие машины могли похвастаться столькими инновациями. Разработанный для того, чтобы расширить границы скорости и высоты, SR-71 не смог бы работать с использованием существующих технологий, поэтому для него пришлось изобретать новые. От топлива до летных костюмов и астронавигации – несколько невиданных ранее технологий сделали SR-71 столь особенным, повлияв на развитие авиации на десятилетия вперед.

Blackbird оснащен системой жизнеобеспечения на большой высоте

Человеческое тело не предназначено для жизни на высоте 24 км. На таких высотах невозможно выжить в условиях избытка тепла и дефицита кислорода. Первым шагом для претворения SR-71 в реальный самолет стало обеспечение жизнедеятельности экипажа.

Полностью герметичные костюмы для высотных полетов были не новы: летчики U-2 Dragon Lady носили их с 1950-х годов. Но гораздо более высокая скорость Blackbird требовала новой конструкции. Соответственно, компания Дэвида Кларка разработала высотно-компенсирующие костюмы для экипажа. В случае катапультирования с высоты, когда экипаж подвергнется воздействию температуры около 450 градусов по Цельсию, подача кислорода будет поддерживать давление в костюме во время спуска, давая авиатору шанс выжить в условиях экстремальных температур верхних слоев атмосферы.

Кабина пилота Blackbird SR-71 Фото:Triddle

SR-71 также оснащался сверхмощной системой охлаждения, поскольку скорость самолета в 3,2 Маха нагревала внешние поверхности до температуры свыше 500 градусов. Внутренняя поверхность лобового стекла могла нагреваться до 250 градусов – это слишком жарко для человека. Чтобы не допустить перегрева салона самолета, SR-71 был оснащен кондиционером, который использовал теплообменник для отвода тепла из кабины в топливо перед сгоранием.

Специальное топливо предотвращало взрыв SR-71 в полете

Высокие температуры, в которых должен был работать SR-71, создавали сложности не только для экипажа, но и для источника топлива. При скорости 3,2 Маха самолет нагревался до такой степени, что реактивное топливо могло воспламениться внутри бензобака, что практически фатально для всех участников полета. Поэтому специально для SR-71 было разработано особое топливо с низкой летучестью и относительно медлительным воспламенением. Это топливо получило название JP-7. Известное своей способностью работать в широком диапазоне температур, JP-7 использовалось в SR-71 и в более позднем Boeing X-51 Waverider, оснащенном скремджетом.

JP-7 настолько неохотно воспламенялось, что для начала горения требовался помощник. Для того чтобы зажечь двигатель SR-71, необходимо было впрыснуть триэтилборан (TЭБ) непосредственно в двигатель. Это означало, что Blackbird не мог запустить собственный двигатель; перед началом полета его подключали к специальному стартовому двигателю на земле.

Самолет США Blackbird SR-71 Фото: Beta75

Blackbird – первопроходец астроинерциальной навигации

Полет на высоте 24 км и скорости 3,2 Маха сделал невозможными традиционные методы навигации, в частности, визуальные полеты, которые в то время были золотым стандартом воздушной навигации. Земля попросту проносилась слишком быстро. Поэтому во времена, предшествовавшие появлению GPS или ForeFlight, конструкторы SR-71 прибегли к хитроумному, хотя и древнему, методу навигации: ориентированию по звездам.

Для навигации SR-71 использовалась астроинерциальная система наведения (ANS). ANS, расположенная за креслом оператора разведывательных систем самолета, следила за звездами через круглое окно из кварцевого стекла в верхней части фюзеляжа. Когда самолет менял положение, ANS непрерывно отслеживала звезды, днем или ночью, и передавала информацию в бортовую компьютерную систему. Один из летчиков SR-71 отметил, что ANS была достаточно точной, чтобы ограничить курсовое отклонение 300 метрами, даже при движении со скоростью 3 Маха.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.