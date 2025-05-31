Blackbird SR-71 розроблено, щоб розширити межі швидкості та висоти: 3 головні інновації

Стратегічний розвідувальний літак Lockheed SR-71 неофіційно був названий Blackbird, що в перекладі з англійської "Чорний дрізд". Станом на 2025 рік є найшвидшим пілотованим серійним літаком у світі.

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Про особливості американського літака Blackbird SR-71 пише The National Strategist у статті "Три головні інновації Blackbird SR-71", яку переклав Фокус.

1966 року, коли Blackbird надійшов на озброєння ВПС, він уже був занадто досконалим для наявних паливних і навігаційних систем.

Blackbird оснащений системою життєзабезпечення на великій висоті Фото: Вiкiпедiя

Рідкісний літак здатний вразити уяву публіки так само, як SR-71 Blackbird. Мало які машини могли похвалитися стількома інноваціями. Розроблений для того, щоб розширити межі швидкості та висоти, SR-71 не зміг би працювати з використанням наявних технологій, тому для нього довелося винаходити нові. Від палива до льотних костюмів і астронавігації — кілька небачених раніше технологій зробили SR-71 настільки особливим, вплинувши на розвиток авіації на десятиліття вперед.

Blackbird оснащений системою життєзабезпечення на великій висоті

Людське тіло не призначене для життя на висоті 24 км. На таких висотах неможливо вижити в умовах надлишку тепла і дефіциту кисню. Першим кроком для втілення SR-71 у реальний літак стало забезпечення життєдіяльності екіпажу.

Повністю герметичні костюми для висотних польотів були не новими: льотчики U-2 Dragon Lady носили їх із 1950-х років. Але набагато вища швидкість Blackbird вимагала нової конструкції. Відповідно, компанія Девіда Кларка розробила висотно-компенсувальні костюми для екіпажу. У разі катапультування з висоти, коли екіпаж зазнає впливу температури близько 450 градусів за Цельсієм, подача кисню підтримуватиме тиск у костюмі під час спуску, даючи авіатору шанс вижити в умовах екстремальних температур верхніх шарів атмосфери.

Кабіна пілота Blackbird SR-71 Фото:Triddle

SR-71 також оснащувався надпотужною системою охолодження, оскільки швидкість літака в 3,2 Маха нагрівала зовнішні поверхні до температури понад 500 градусів. Внутрішня поверхня лобового скла могла нагріватися до 250 градусів — це занадто спекотно для людини. Щоб не допустити перегріву салону літака, SR-71 був оснащений кондиціонером, який використовував теплообмінник для відведення тепла з кабіни в паливо перед згорянням.

Спеціальне паливо запобігало вибуху SR-71 у польоті

Високі температури, в яких мав працювати SR-71, створювали складнощі не тільки для екіпажу, а й для джерела палива. За швидкості 3,2 Маха літак нагрівався до такої міри, що реактивне паливо могло спалахнути всередині бензобака, що було практично фатальним для всіх учасників польоту. Тому спеціально для SR-71 було розроблено особливе паливо з низькою летючістю і відносно повільним займанням. Це паливо отримало назву JP-7. Відоме своєю здатністю працювати в широкому діапазоні температур, JP-7 використовувалося в SR-71 і в пізнішому Boeing X-51 Waverider, оснащеному скремджетом.

JP-7 настільки неохоче запалювалося, що для початку горіння був потрібен помічник. Для того щоб запалити двигун SR-71, необхідно було впорснути триетилборан (ТЕБ) безпосередньо в двигун. Це означало, що Blackbird не міг запустити власний двигун; перед початком польоту його підключали до спеціального стартового двигуна на землі.

Літак США Blackbird SR-71 Фото: Beta75

Blackbird — першопроходець астроінерціальної навігації

Політ на висоті 24 км і швидкості 3,2 Маха унеможливив традиційні методи навігації, зокрема, візуальні польоти, які на той час були золотим стандартом повітряної навігації. Земля просто проносилася занадто швидко. Тому за часів, що передували появі GPS або ForeFlight, конструктори SR-71 вдалися до хитромудрого, хоча й давнього, методу навігації: орієнтування за зірками.

Для навігації SR-71 використовували астроінерціальну систему наведення (ANS). ANS, розташована за кріслом оператора розвідувальних систем літака, стежила за зірками через кругле вікно з кварцового скла у верхній частині фюзеляжу. Коли літак змінював положення, ANS безперервно відстежувала зірки, вдень або вночі, і передавала інформацію в бортову комп'ютерну систему. Один з льотчиків SR-71 зазначив, що ANS була досить точною, щоб обмежити курсове відхилення 300 метрами, навіть під час руху зі швидкістю 3 Маха.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.