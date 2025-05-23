"Скоро Москва станет "черной дырой": эксперт о преимуществах налетов украинских БПЛА на столицу РФ

ВС РФ признали, что Силы обороны Украины начали использовать новую тактику дроновых налетов на регионы России, в частности, на Москву. Такие частые атаки на российскую столицу могут сделать ее "черной дырой", что неприятно отразится на статусе президента РФ Владимира Путина.

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Такое мнение высказал офицер ВСУ, радиоинженер, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов на своей странице в Facebook.

По его словам, противник признает, что украинские Силы обороны применяют новую тактику, атакуя московский регион не массовыми налетами, когда за раз запускается 400 дальнобойных дронов и выбрасывается на ветер 40 и даже более миллионов долларов, а постоянными, практически ежедневными атаками небольших групп дронов.

"Это приводит к перебоям в воздушном движении — закрываются московские аэропорты, перенаправляются самолеты, опаздывают пассажиры, наносятся большие убытки и создается постоянная нервозность. И в качестве "приятного бонуса" — новое московское правило отключать мобильный интернет во время налета беспилотников — теперь москвичи не могут заказать пиццу или вызвать такси. Ну, чтобы знали, что идет война", — считает Юрий Касьянов.

Он добавил, что атаки на российскую столицу нужно было делать раньше, потому что налеты на Москву оттягивают половину всей ПВО россиян в этот регион, а зенитные ракеты стоят не меньше беспилотников.

"Если каждый день летать на Москву, то в конце концов, и очень скоро, Москва станет "черной дырой", куда не летают самолеты, потеряет статус одного из центров бизнеса и политики, а Путин лишится статуса страшного диктатора, которого все боятся. Потому что если страшный диктатор не может защитить даже свою столицу, то какой же он страшный?" — констатировал офицер ВСУ.

Напомним, что также российские СМИ сообщали, что в Московской области и еще нескольких российских регионах утром и днем 21 мая начались проблемы с интернетом из-за атаки дронов и произошел масштабный сбой мобильной связи.