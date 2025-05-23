"Скоро Москва стане "чорною дірою": експерт про переваги нальотів українських БПЛА на столицю РФ

ЗС РФ визнали, що Сили оборони України почали використовувати нову тактику дронових нальотів на регіони Росії, зокрема, на Москву. Такі часті атаки на російську столицю можуть зробити її "чорною дірою", що неприємно відобразиться на статусі президента РФ Володимира Путіна.

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Таку думку висловив офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, противник визнає, що українські Сили оборони застосовують нову тактику, атакуючи московський регіон не масовими нальотами, коли за раз запускається 400 далекобійних дронів і викидається на вітер 40 і навіть більше мільйонів доларів, а постійними, практично щоденними атаками невеликих груп дронів.

"Це призводить до перебоїв у повітряному русі — закриваються московські аеропорти, перенаправляються літаки, запізнюються пасажири, завдаються великі збитки і створюється постійна нервозність. І в якості "приємного бонусу" — нове московське правило відключати мобільний інтернет під час нальоту безпілотників — тепер москвичі не можуть замовити піцу або викликати таксі. Ну, щоб знали, що йде війна", — вважає Юрій Касьянов.

Він додав, що атаки на російську столицю потрібно було робити раніше, бо нальоти на Москву відтягують половину всієї ППО росіян в цей регіон, а зенітні ракети коштують не менше безпілотників.

"Якщо кожен день літати на Москву, то зрештою, і дуже скоро, Москва стане "чорною дірою", куди не літають літаки, втратить статус одного з центрів бізнесу і політики, а Путін позбудеться статусу страшного диктатора, якого всі бояться. Бо якщо страшний диктатор не може захистити навіть свою столицю, то який же він страшний?" — констатував офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, що Також російські ЗМІ повідомляли, що в Московській області та ще кількох російських регіонах зранку та вдень 21 травня почалися проблеми з інтернетом через атаку дронів та стався масштабний збій мобільного зв'язку.