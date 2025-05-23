Дали россиянам месяц, чтобы убрались из Сирии: стало известно, кто совершил нападение на авиабазу РФ Хмеймим

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали члены группировки Сарайя Буркан аль-Фурат. Именно они взяли на себя ответственность за нападение утром 20 мая и дали россиянам месяц, чтобы убраться "с их земли".

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Об этом пишет российский телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Они заявили, что во время атаки погибло двое их людей, которые ранее были членами специального отряда Хайят Тахрир аш-Шам под названием "Красные повязки".

Группировка призывает Россию убраться из Сирии и дает на это один месяц. Иначе боевики угрожают новыми нападениями на российские базы.

"Российские оккупанты должны убраться с нашей земли или мы отправим домой ваши тела без голов", — заявили сирийцы.

Группировка "Сарайя Буркан аль-Фурат" была создана в ноябре 2024 года и ее целью изначально заявлялось противодействие российскому и иранскому влиянию в Сирии. После свержения Башара Асада у руководства группировки сложились непростые отношения с новой властью и они отказались интегрироваться в Минобороны страны под руководством Ахмеда аш-Шары.

"Неизвестно, насколько угрозы данной группировки о новых атаках могут быть реально выполнены, однако сам факт наличия вооруженных боевиков, неподконтрольных новой центральной власти, уже о многом говорит. При нарастающей потере контроля со стороны аш-Шары безопасность российских военных объектов становится все менее гарантированной", — заключает "Осведомитель".

Напомним, что в Сирии в очередной раз произошла атака со стороны местных жителей на российскую военную базу Хмеймим. Была перестрелка, в результате чего есть погибшие с обеих сторон.