Дали росіянам місяць, щоб забралися із Сирії: стало відомо, хто скоїв напад на авіабазу РФ Хмеймім

Російську авіабазу Хмеймім в Сирії атакувади члени угруповання Сарайя Буркан аль-Фурат. Саме вони взяли на себе відповідальність за напад вранці 20 травня і дали росіянам місяць, щоб забратися "з їхньої землі".

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Про це пише російський телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Вони заявили, що під час атаки загинуло двоє їхніх людей, які раніше були членами спеціального загону Хайят Тахрір аш-Шам під назвою "Червоні пов'язки".

Угруповання закликає Росію забратися з Сирії і дає на це один місяць. Інакше бойовики погрожують новими нападами на російські бази.

"Російські окупанти повинні забратися з нашої землі або ми відправимо додому ваші тіла без голів", — заявили сирійці.

Угруповання "Сарайя Буркан аль-Фурат" було створене в листопаді 2024 року і його метою спочатку заявлялася протидія російському та іранському впливу в Сирії. Після повалення Башара Асада у керівництва угруповання склалися непрості відносини з новою владою і вони відмовилися інтегруватися до Міноборони країни під керівництвом Ахмеда аш-Шари.

"Невідомо, наскільки погрози даного угруповання про нові атаки можуть бути реально виконані, проте сам факт наявності озброєних бойовиків, непідконтрольних новій центральній владі, вже багато про що говорить. При наростаючій втраті контролю з боку аш-Шари безпека російських військових об'єктів стає все менш гарантованою", — підсумовує "Осведомитель".

Нагадаємо, що в Сирії в черговий раз сталася атака збоку місцевих жителів на російську військову базу Хмеймім. Була перестрілка, внаслідок чого є загиблі з обох сторін.