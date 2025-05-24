ВС РФ убивают клинья в 3 населенных пунктах Донетчины, а ВСУ смогли отбить часть Богатыря

ВС РФ имеют успехи на Покровском направлении. Они смогли захватить важный опорный пункт Сил обороны восточнее Верхнекаменского и зайти в село, а также расширить "новооленевский клин" в направлении Константиновки.

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Об этом в своем телеграм-канале 24 мая сообщили аналитики проекта In Factum.

По их информации, в районе Северска ВС РФ смогли захватить важный опорный пункт восточнее Верхнекаменского и зайти в него. Эту позицию долгое время обороняли бойцы тогда еще батальона К-2, который недавно стал полком.

Карта боев в Донецкой области

На Торецком направлении, на северных окраинах в районе Дачного и Дыловки, российские оккупанты сделали 2 узких клина вдоль тамошней железной дороги.

Карта боев в районе Торецка

На Константиновском направлении россияне существенно расширили "новооленевский" клин на северо-восток и северо-запад. Сама Новооленовка уже полностью под противником.

Карта боев в районе Новооленевки

Также в районе Покровска россияне продвинулись северо-западнее Надиевки.

Также Силы обороны снова смогли отбить северную часть Богатыря. Зато противник сделал клин на запад и зашел на восточную часть Отрадного.

Карта боев в Донецкой области

В сводке Генштаба ВСУ 24 мая сообщалось, что на Торецком направлении враг 21 раз атаковал в районах населенных пунктов Романовка, Озаряновка, Крымское, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора неподалеку населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник совершил 30 атак в районах населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле, Багатир, Веселое, Бурлацкое и в направлении Одрадного.

Ситуация на Константиновском направлении

Военный Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил о продвижении россиян на Константиновском направлении. Оккупанты подошли к населенному пункту Попов Яр и заняли там удобную высоту для того, чтобы взять его с юга и поджать с востока.

"Враг пытается забежать в село и начать выбивание я считаю, что это вопрос времени. Также п**ары подползают к Полтавке, есть единичные вылазки русохряков, которые добегали до южной части села, но моментально были утилизированы", — проинформировал он.

"Мучной" добавил, что аналогичная ситуация сложилась и южнее населенного пункта Русин Яр. Россияне продвигаются южнее посадками и юго-восточнее.

"Так же юго-западнее зацепились за крайние дома Яблоновки. Отсюда до Константиновки через трассу буквально 10км. Это означает, что дроны противника будут еще ближе и подвоз БК и накопление личного состава может стать опасным для нас", — отметил "Мучной".

Напомним, что РФ продвигается в Украине благодаря тактике "тройного удушающего захвата". Эта тактика сочетает три боевых компонента — наземные атаки, удары дронами и использование планирующих авиабомб — с целью истощения украинской армии.