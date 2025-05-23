РФ продвигается в Украине благодаря тактике "тройного удушающего захвата", — The Telegraph.

Россия усилила военное давление на украинские силы, используя комплексную стратегию, которую эксперты называют "тройным удушающим захватом". Эта тактика сочетает три боевых компонента — наземные атаки, удары дронами и использование планирующих авиабомб — с целью истощения украинской армии на нескольких направлениях одновременно.

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Об этом пишет The Telegraph.

Как стало известно изданию, первые признаки этой модели были заметны еще в прошлом году. Однако ее использование на фронте в течение последних месяцев значительно возросло.

"Вся российская армия использует треугольную стратегию. Мы называем это стратегией и войной на истощение", — отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Активные штурмы заставляют украинские подразделения переходить к обороне и ограничивают их маневренность. По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, привлекая большое количество солдат в штурмах на наши позиции, враг пытается истощить Вооруженные силы Украины.

Следующий шаг — это использование дронов. Особенно эффективны FPV-дроны с видеосвязью от первого лица, которые позволяют россиянам оперативно корректировать удары. Они ограничивают передвижение украинских войск, выявляют слабые места в обороне и ведут разведку.

"Из-за этих дронов Украина вынуждена держать передовую с помощью статических оборонительных позиций, дополненных масштабными мерами дезориентации, например, массовым рытьем окопов, чтобы скрыть реальное размещение войск", — отмечает исследователь наземных операций в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.

Завершающим ударом является использование планерных бомб, которые поражают артиллерийские установки, командные пункты и логистику на глубоких позициях. По словам Рейнолдса, такой вид оружия способен уничтожить даже укрепления и похоронить людей под завалами.

В свою очередь Украина приспособилась к тройному удушающему захвату, перейдя к стратегии динамической обороны — постоянной смены позиций и непредсказуемости вместо удержания фиксированных позиций. Тактика России не привела к масштабным оперативным прорывам, к тому же большая часть планерных бомб оказывается бракованной или неточной.

"Украинцы стали очень ловкими и изобретательными в противодействии всем типам российских атак", — сказал бывший полковник британской армии и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Тактика России не привела к масштабным оперативным прорывам. Высокая доля планерных бомб оказывается бракованной или неточной.

Кроме того, по данным очевидцев, войска РФ страдают от недостатка бронетехники, используют мотоциклы и даже электросамокаты для прорыва украинских позиций. Большинство бойцов на передовой — мобилизованные, которые не имеют достаточной военной подготовки.

"Большинство солдат на передовой сейчас — это обученные призывники, которые могут просто атаковать по прямой. Многие даже не умеют нормально чистить винтовки", — добавил Хемиш де Бреттон-Гордон.

Издание сообщает, что в 2024 году российские войска захватили около 4000 квадратных километров территории. Это является крупнейшим достижением с начала полномасштабного вторжения Путина в 2022 году.

При этом ВС РФ теряет более 1000 солдат в день. Также с начала года украинские Вооруженные силы уничтожили 1159 российских танков и более 2500 единиц бронетехники.

Отметим, что в 2025 году российские войска с целью компенсации дефицита бронетехники все чаще используют в боях мотоциклы и легкие транспортные средства. Фокус анализировал, как это влияет на динамику боевых действий и почему снизились потери российской техники.

Стоит добавить, что ВС РФ также изменили тактику ударов "Шахедами" по Украине. Сейчас враг направляет их стаями, чтобы на определенном подлете подлетать к объекту и атаковать его с разных направлений.