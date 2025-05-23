РФ просувається в Україні завдяки тактиці "потрійного задушливого захоплення", — The Telegraph.

Росія посилила військовий тиск на українські сили, використовуючи комплексну стратегію, яку експерти називають "потрійним задушливим захопленням". Ця тактика поєднує три бойові компоненти — наземні атаки, удари дронами та використання плануючих авіабомб — з метою виснаження української армії на кількох напрямках одночасно.

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Про це пише The Telegraph.

Як стало відомо виданню, перші ознаки цієї моделі були помітні ще минулого року. Однак її використання на фронті протягом останніх місяців значно зросло.

"Уся російська армія використовує трикутну стратегію. Ми називаємо це стратегією і війною на виснаження", — зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Активні штурми змушують українські підрозділи переходити до оборони та обмежують їхню маневреність. За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, залучаючи велику кількість солдатів у штурмах на наші позиції, ворог намагається виснажити Збройні сили України.

Наступний крок — це використання дронів. Особливо ефективними є FPV-дрони з відеозв’язком від першої особи, які дозволяють росіянам оперативно коригувати удари. Вони обмежують пересування українських військ, виявляють слабкі місця в обороні та ведуть розвідку.

"Через ці дрони Україна змушена тримати передову за допомогою статичних оборонних позицій, доповнених масштабними заходами дезорієнтації, наприклад, масовим риттям окопів, щоб приховати реальне розміщення військ", — зазначає дослідник наземних операцій у Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Нік Рейнольдс.

Завершальним ударом є використання планерних бомб, які уражають артилерійські установки, командні пункти та логістику на глибоких позиціях. За словами Рейнолдса, такий вид зброї здатен знищити навіть укріплення й поховати людей під завалами.

В свою чергу Україна пристосувалася до потрійного задушливого захоплення, перейшовши до стратегії динамічної оборони — постійної зміни позицій та непередбачуваності замість утримання фіксованих позицій. Тактика Росії не призвела до масштабних оперативних проривів, до того ж велика частина планерних бомб виявляється бракованою або неточною.

"Українці стали дуже вправними та винахідливими у протидії всім типам російських атак", — сказав колишній полковник британської армії та експерт з хімічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон.

Тактика Росії не призвела до масштабних оперативних проривів. Висока частка планерних бомб виявляється бракованою або неточною.

Крім того, за даними очевидців, війська РФ страждають від нестачі бронетехніки, використовують мотоцикли та навіть електросамокати для прориву українських позицій. Більшість бійців на передовій — мобілізовані, які не мають достатньої військової підготовки.

"Більшість солдатів на передовій зараз — це навчені призовники, які можуть просто атакувати по прямій. Багато хто навіть не вміє нормально чистити гвинтівки", — додав Хеміш де Бреттон-Гордон.

Видання повідомляє, що у 2024 році російські війська захопили близько 4000 квадратних кілометрів території. Це є найбільшим здобутком від початку повномасштабного вторгнення Путіна у 2022 році.

При цьому ЗС РФ втрачає понад 1000 солдатів на день. Також з початку року українські Збройні сили знищили 1159 російських танків та понад 2500 одиниць бронетехніки.

Зазначимо, що у 2025 році російські війська з метою компенсації дефіциту бронетехніки все частіше використовують у боях мотоцикли та легкі транспортні засоби. Фокус аналізував, як це впливає на динаміку бойових дій та чому знизилися втрати російської техніки.

Варто додати, що ЗС РФ також змінили тактику ударів "Шахедами" по Україні. Нині ворог направляє їх зграями, щоб на певному підльоті підлітати до об'єкта й атакувати його з різних напрямків.