ЗС РФ вбивають клини у 3 населених пунктах Донеччини, а ЗСУ змогли відбити частину Багатиря

ЗС РФ мають успіхи на Покровському напрямку. Вони змогли захопити важливий опорний пункт Сил оборони східніше Верхньокам'янського та зайти у село а також розширити "новооленівський клин" у напрямку Костянтинівки.

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Про це в своєму телеграм-каналі 24 травня повідомили аналітики проєкту In Factum.

За їхньої інформацією, в районі Сіверська ЗС РФ змогли захопити важливий опорний пункт східніше Верхньокам'янського та зайти в нього. Цю позицію довгий час обороняли бійці тоді ще батальйону К-2, який нещодавно став полком.

Карта боїв на Донеччині

На Торецькому напрямку, на північних околицях в районі Дачного та Дилівки, російські окупанти зробили 2 вузьких клини вздовж тамтешньої залізниці.

Карта боїв в районі Торецька

На Костянтинівському напрямку росіяни суттєво розширили "новооленівський" клин на північний схід і північний захід. Сама Новооленівка вже повністю під противником.

Карта боїв в районі Новооленівки

Також в районі Покровська росіяни просунулися північно-західніше Надіївки.

Також Сили оборони знову змогли відбити північну частину Багатиря. Натомість противник зробив клин на захід та зайшов на східну частину Одрадного.

Карта боїв на Донеччині

В зведенні Генштабу ЗСУ 24 травня повідомлялося, що на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував у районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурмову дію агресора неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 30 атак у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного.

Ситуація на Костянтинівському напрямку

Військовий Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив про просування росіян на Костянтинівському напрямку. Окупанти підійшли до населеного пункту Попів Яр та зайняли там зручну висоту для того, щоб взяти його з півдня та підтиснути зі сходу.

"Ворог намагається забігти до села та розпочати вибивання я вважаю, що це питання часу. Також п**ари підповзають до Полтавки, є поодинокі вилазки русохряків які добігали до південної частини села але вмить були утилізовані", — проінформував він.

"Мучной" додав, що аналогічна ситуація склалася і південніше від населеного пункту Русин Яр. Росіяни просуваються південніше посадками та південно-східніше.

"Так само південно-західніше зачепилися за крайні хати Яблунівки. Звідси до Костянтинівки через трасу буквально 10км. Це означає, що дрони противника будуть ще ближче і підвоз БК та накопичення особового складу може стати небезпечним для нас", — зауважив "Мучной".

Нагадаємо, що РФ просувається в Україні завдяки тактиці "потрійного задушливого захоплення". Ця тактика поєднує три бойові компоненти — наземні атаки, удари дронами та використання плануючих авіабомб — з метою виснаження української армії.