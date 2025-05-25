Обмен 1000 на 1000: в Украину вернули военного, перешедшего на сторону РФ еще до вторжения (фото)

Среди украинцев, освобождённых 25 мая в рамках обмена военнопленными, оказался и Анатолий Тараненко, 1973 года рождения — бывший военнослужащий ВСУ, добровольно сдавшийся в плен.

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Об этом говорится в материале издания "ZN.ua".

В настоящее время военной прокуратуре предстоит установить, принимал ли Тараненко участие в боевых действиях против Украины. Если данный факт подтвердится — предателя ждет суд и наказание.

Также об этом же сообщили и в милитари-сообществе "Розвідка Ноєм". Там показали фото Тараненко в момент возвращения в Украину.

Анатолий Тараненко вернулся в Украину

"Еще раз, в 21 году его не брали в плен, он сам перебежал к сепарам!" — подчеркивают в источнике.

Анатолий Тараненко вернулся в Украину — что известно про предателя

Анатолий Тараненко, уроженец Полтавской области, перешел на сторону противника в 2021 году и с тех пор числился среди пленных.

Еще в 2021 году оперативное командование "Север" писало об исчезновении бойца, а после о взятии РФ его в плен.

"Оккупационные власти так называемой днр обнародовали несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", — говорилось тогда в сообщении.

Как оказалось позднее, Тараненко брал участие в пропагандистских видео оккупантах, а также распространял неправдивую информацию про ВСУ и обвинял их в обстрелах.

Тогда в росСМИ сообщали, что Тараненко заявлял, что настоящий враг украинских военных якобы находится не в республиках Донбасса, а в Киеве, "при верховной власти". Мужчина призвал экс-сослуживцев развернуть войска, пойти в наступление на столицу Украины и "разбить" центр города, "чтобы никто не сбежал".

Напомним, что сегодня, 25 мая, еще более 300 украинских военнослужащих были возвращены из российского плена в рамках состоявшегося обмена, о котором ранее договорились представители России и Украины при посредничестве Турции.

До этого 23 мая состоялся первые обмен военнопленными в рамках договоренностей между РФ и Украиной в Турции. В результате домой вернулись 390 украинцев. А 24 мая Украина вернула еще 307 военных, которые находились в российском плену. Среди возвращенных домой быливоенные из числа ВСУ, Нацгвардии и пограничники.