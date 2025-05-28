"Chobham и полимеры нервно курят": россияне придумали очередное ноу-хау для защиты техники от дронов

Российские оккупанты начали устанавливать на тяжелую технику шины, таким образом они пытаются защитить ее от FPV-дронов. Танки, все больше напоминают мусоровозы, ББМ им в этом не отстают.

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На это обратил внимание военный эксперт Александр Коваленко.

"Новая пассивная защита "Шина". Российские кулибины продолжают эксперименты с повышением уровня пассивной защиты своей бронетехники. Все чаще можно видеть российскую технику, обмотанную не только транспортерной лентой, как дополнительная защита, но и, как бы это странно не звучало — автомобильными покрышками. Если бы это были единичные случаи, но нет, покрышка становится штатной защитой для российской бронетехники", — отметил Коваленко.

Он добавил, что в использовании шин есть определенная логика, поскольку резиновые изделия должны снижать ударный потенциал FPV-дронов, за счет упругого эффекта, и так же задерживать обломки.

На некоторых танках россияне даже начали устанавливать многослойную комбинированную броню. Внешние слой — транспортерная лента, далее металлический каркас, бревна и внутренний слой — покрышки, поверх внутреннего каркаса.

"Все эти ваши Chobham и полимеры, с любой керамикой, нервно курят в стороне. Транспортерная лента, бревна и покрышки рулят. Армия страны, с ВПК, "не имеющим аналогов в мире", выглядит именно вот так. Танки, все больше напоминают мусоровозы, ББМ им в этом не отстают, тогда как 688М-СБ3КДЗ встречаются на поле боя все реже и реже" — заметил Александр Коваленко.

Военный эксперт считает, что в определенных условиях шинная "броня" россиян работает, но такая комбинация выглядит стыдно для "второй" армии мира.

Напомним, что на Торецком направлении в Донецкой области россияне потеряли колонну танков-сараев, которые отправились на штурм позиций Сил обороны Украины.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ затрофеили танк-черепаху с вражескими танкистами.