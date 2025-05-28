"Chobham і полімери нервово курять": росіяни вигадали чергове ноу-хау для захисту техніки від дронів

Російські окупанти почали вcтановлювати на важку техніку шини, у такий спосіб вони намагаються захистити її від FPV-дронів. Танки все більше нагадують сміттєвози, ББМ їм у цьому не відстають.

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На це звернув увагу військовий експерт Олександр Коваленко.

"Новий пасивний захист "Шина". Російські кулібіни продовжують експерименти із підвищенням рівня пасивного захисту своєї бронетехніки. Все частіше можна бачити російську техніку, обмотану не тільки транспортерною стрічкою, як додатковий захист, але і, як би це дивно не звучало — автомобільними покришками. Якби це були поодинокі випадки, але ні, покришка стає штатним захистом для російської бронетехніки", — зауважив Коваленко.

Він додав, що у використанні шин є певна логіка, оскільки гумові вироби повинні знижувати ударний потенціал FPV-дронів шляхом пружного ефекту, і так само затримувати уламки.

На деяких танках росіяни навіть почали встановлювати багатошарову комбіновану броню. Зовнішні шар — транспортерна стрічка, далі металевий каркас, колоди та внутрішній шар — покришки, поверх внутрішнього каркасу.

"Всі ці ваші Chobham і полімери, з будь-якою керамікою, нервово курять осторонь. Транспортерна стрічка, колоди та покришки рулять. Армія країни, з ВПК, що "не має аналогів у світі", виглядає саме ось так. Танки, все більше нагадують сміттєвози, ББМ їм у цьому не відстають, тоді як 688М-СБ3КДЗ зустрічаються на полі бою все рідше і рідше" — зауважив Олександр Коваленко.

Військовий експерт вважає, що в певних умовах шинна "броня" росіян працює, але така комбінація виглядає соромно для "другої" армії світу.

Нагадаємо, що на Торецькому напрямку на Донеччині росіяни втратили колону танків-сараїв, які вирушили на штурм позицій Сил оборони України.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ затрофеїли танк-черепаху з ворожими танкістами.