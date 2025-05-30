Силы обороны Украины получили первую партию украинских бронеавтомобилей UAT-TISA (фото)

Силы обороны Украины получили первую партию бронеавтомобилей UAT-TISA, которые производит компания "УкрАрмоТех". Они уже прошли все комплексные испытания и получили инвентаризационный номер НАТО (NSN).

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Об этом сообщает пресс-служба компании "УкрАрмоТех", которая изготовила эти автомобили.

"Первая партия бронированных авто UAT-TISA, изготовленную по заказу Сил обороны Украины, отправлена", — говорится в сообщении.

Производитель заявляет, что бронеавтомобиль легкий и защищенный.

Автомобиль UAT-TISA

Он незаменим для:

перевозки грузов;

мобильных групп;

разведывательных миссий.

Отмечается, что автомобиль UAT-TISA создан на базе усиленного шасси TOYOTA LC79. Он имеет первый уровень защиты по стандарту NATO AEP STANAG 4569.

Автомобиль UAT-TISA

Машина оснащена поворотным креплением для пулемета с защитным экраном, кодифицирована в Украине и получила инвентаризационный номер НАТО (NSN).

Как пишет Defense Express, бронекапсула UAT-TISA вмещает четыре человека, в том числе экипаж в два человека. Боковые дверцы открываются в разные стороны, чтобы обезопасить бойцов от огня противника при высадке.

На авто можно установить пулемет, средства РЭБ, радиостанции УКВ сигнала. Также есть опция с возможной установкой приборов ночного видения с выводом информации на экран перед водителем, а специальные фары дают возможность светомаскировки.

Напомним, что Чехия представила новейшую БМП Pandur II на выставке IDET 2025. Она предназначена для повышения боеспособности сухопутных войск Чехии и укрепления их совместимости с союзниками по НАТО.