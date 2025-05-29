На международной оборонной выставке IDET в Брно чешская компания Excalibur Army официально представила новейшую модификацию своей колесной боевой машины пехоты — Pandur II 8x8 EVO. Новая версия, разработанная в сотрудничестве с General Dynamics European Land Systems, предназначена для повышения боеспособности сухопутных войск Чехии и укрепления их совместимости с союзниками по НАТО.

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Об этом 28 мая сообщили обозреватели Army Recognition.

Бронемашина Pandur II 8x8 EVO построена на проверенной платформе, но получила значительные улучшения в ключевых компонентах. Главное изменение — установка новой беспилотной башни TURRA 30, разработанной словацкой компанией EVPU. Она вооружена 30-мм автоматической пушкой, соосным пулеметом и ПТУР, что обеспечивает машине мощную огневую поддержку на поле боя.

Машина оснащается дизельным двигателем Cummins мощностью 455 л.с. и автоматической трансмиссией Allison, что улучшает ее мобильность в сложных условиях. Подвеска усовершенствована для увеличения проходимости, включая амфибийные возможности.

Бронирование может быть адаптировано до уровня STANAG 4569 Level 4, что означает защиту от 14,5-мм бронебойных пуль и артиллерийских осколков. Кроме того, реализована современная цифровая архитектура управления, позволяющая интеграцию в сетевые боевые системы НАТО.

Чешская боевая машина пехоты Pandur II

Схематическое изображение БМП Pandur II

Модернизация была разработана с учетом опыта, накопленного в ходе операций НАТО и полевых испытаний. Важным элементом проекта стало тесное сотрудничество оборонных предприятий Чехии и Словакии, что демонстрирует способность региона разрабатывать собственные бронетанковые решения.

Альтернатива Patria и Boxer

Обозреватели отмечают, что по сравнению с другими западными БМП — такими как Patria AMV и Boxer — новая EVO предлагает ряд преимуществ. В отличие от Patria, которая чаще всего поставляется без интегрированной башни, EVO изначально идет с комплексным вооружением.

А по сравнению с более дорогим Boxer, чешская машина обеспечивает баланс между стоимостью, огневой мощью и мобильностью, что делает ее привлекательной для армий стран Центральной и Восточной Европы.

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Дополнительным преимуществом является использование компонентов чешского производства, что способствует снижению зависимости от внешних поставщиков.

Разработка Pandur II EVO осуществляется в рамках программы модернизации армии Чехии, на которую выделено более 2 миллиардов евро. Эти инвестиции подчеркивают стремление Праги не только укрепить обороноспособность, но и повысить свою роль в НАТО.

Напомним, недавно российские пропагандисты распространили информацию о подготовке подразделений ВС РФ на новейших бронемашинах БМП-2М с комплексом “Бережок”, которые будут применяться в “расширении буферной зоны” на границе РФ. В репортаже пафосно заявили, что российская машина превзошла по огневым характеристикам американскую БМП Bradley.