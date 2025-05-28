Новейшие российские БМП-2М готовят к "расширению буферной зоны": что известно о технике

Российские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о подготовке подразделений ВС РФ на новейших бронемашинах БМП-2М с комплексом “Бережок”, которые будут применяться в “расширении буферной зоны” на границе России.

Related video

Соответствующее видео было опубликовано 28 мая.

Российская боевая машина пехоты БМП-2 была поставлена на вооружение еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако с февраля 2022 года техника стала критически важным активом для штурмовых операций ВС РФ, поддерживая пехотные и бронетанковые подразделения в зонах боевых действий высокой интенсивности.

А в марте 2025 российская государственная корпорация "Ростех" объявила о заметном улучшении возможностей БМП-2, заявив, что ее модернизированная версия, БМП-2М, может похвастаться эффективной дальностью стрельбы ПТУР в 8 километров — вдвое больше, чем у американской Bradley.

Это стало возможным благодаря интеграции боевого модуля "Бережок" с 30-мм автоматической пушкой 2А42, которая представляет определенный интерес.

Сравнение с орудием Bradley

Пропагандисты утверждают, что данный модуль увеличивает огневую мощь БМП-2М по сравнению со стандартным вооружением более чем в два раза. В числе преимуществ над американским аналогом (имеется в виду 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster бронемашины Bradley) назван калибр основного орудия, а также количество управляемых ракет (две у Bradley и четыре у российской БМП), запуск которых якобы возможен "на ходу".

Однако при более детальном сравнении заявленные преимущества российской пушки не столь очевидны. Если 2А42 обеспечивает высокую огневую мощь и универсальность, то M242 Bushmaster отличается высокой надежностью и точностью, что делает ее эффективной в различных боевых условиях.

Российский боевой модуль "Бережок" M242 Bushmaster

ПТУР модуля "Бережок"

По словам российских разработчиков, именно за счет ПТУР "Корнет" и улучшенной оптико-электронной системы БМП-2М получила способность вести огонь на дальностях, превышающих возможности M2 Bradley. Для сравнения, стандартная ПТУР TOW имеет максимальную дальность 3,75 км, а усовершенствованная TOW-2B — до 4,2 км.

Однако военные аналитики указывают на ряд ограничений. Система наведения "Корнета" требует постоянного визуального контакта с целью на всем протяжении полета ракеты, что делает комплекс уязвимым к радиоэлектронному подавлению и дымовым завесам. Кроме того, высокая дальность бесполезна в условиях городского боя, где дистанции огневого контакта сокращаются до нескольких сотен метров.

Напомним, в сети появились кадры, где Вооруженные силы РФ пытаются защитить бронемашину пехоты БМП-2 от украинских атак FPV-дронов. Сверху бронемашина была прикрыта высоким "мангалом" П-образной формы, а корпус окружен мелкими топорщащимися проводами, которые похожи на пучки игл.