Новітні російські БМП-2М готують до "розширення буферної зони": що відомо про техніку

Російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію про підготовку підрозділів ЗС РФ на новітніх бронемашинах БМП-2М з комплексом "Бережок", які будуть застосовуватися в "розширенні буферної зони" на кордоні Росії.

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Відповідне відео було опубліковано 28 травня.

Російська бойова машина піхоти БМП-2 була поставлена на озброєння ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак із лютого 2022 року техніка стала критично важливим активом для штурмових операцій ЗС РФ, підтримуючи піхотні та бронетанкові підрозділи в зонах бойових дій високої інтенсивності.

А в березні 2025 року російська державна корпорація "Ростех" оголосила про помітне поліпшення можливостей БМП-2, заявивши, що її модернізована версія, БМП-2М, може похвалитися ефективною дальністю стрільби ПТКР у 8 кілометрів — удвічі більшою, ніж в американської Bradley.

Це стало можливим завдяки інтеграції бойового модуля "Бережок" із 30-мм автоматичною гарматою 2А42, що становить певний інтерес.

Порівняння з гарматою Bradley

Пропагандисти стверджують, що цей модуль збільшує вогневу міць БМП-2М порівняно зі стандартним озброєнням більш ніж удвічі. Серед переваг над американським аналогом (мається на увазі 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster бронемашини Bradley) названо калібр основної гармати, а також кількість керованих ракет (дві у Bradley і чотири у російської БМП), запуск яких нібито можливий "на ходу".

Однак при більш детальному порівнянні заявлені переваги російської гармати не настільки очевидні. Якщо 2А42 забезпечує високу вогневу міць і універсальність, то M242 Bushmaster вирізняється високою надійністю і точністю, що робить її ефективною в різних бойових умовах.

Російський бойовий модуль "Бережок" M242 Bushmaster

ПТУР модуля "Бережок"

За словами російських розробників, саме за рахунок ПТУР "Корнет" і поліпшеної оптико-електронної системи БМП-2М отримала здатність вести вогонь на дальностях, що перевищують можливості M2 Bradley. Для порівняння, стандартна ПТУР TOW має максимальну дальність 3,75 км, а вдосконалена TOW-2B — до 4,2 км.

Однак військові аналітики вказують на низку обмежень. Система наведення "Корнета" вимагає постійного візуального контакту з ціллю на всьому протязі польоту ракети, що робить комплекс вразливим до радіоелектронного придушення і димових завіс. Крім того, висока дальність марна в умовах міського бою, де дистанції вогневого контакту скорочуються до кількох сотень метрів.

Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри, де Збройні сили РФ намагаються захистити бронемашину піхоти БМП-2 від українських атак FPV-дронів. Зверху бронемашина була прикрита високим "мангалом" П-подібної форми, а корпус оточений дрібними дротами, що настовбурчуються і схожі на пучки голок.