Будущее БМП: как доставлять бойцов на передний край в современной войне, — аналитики

БМП изначально проектировались для защищенной транспортировки пехоты и оказания огневой поддержки, включая борьбу с танками. Однако современные угрозы, исходящие от FPV-дронов, требуют всеракурсной защиты, а не только мощной лобовой и противоминной, как раньше.

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В условиях доминирования дронов на поле боя, в военных кругах активно обсуждается не только будущее танков, но и судьба боевых машин пехоты (БМП). Немецкое издание Soldat und Technik попыталось ответить на этот вопрос, анализируя боевой опыт Украины и России, наследие Холодной войны и современные технические тренды.

В качестве возможного ответа издание приводит израильский Namer — тяжелый бронетранспортер на базе танка Merkava Mark IV. Данная машина имеет мощную броню и оснащена активной защитой Trophy, которая в 2024 году получила способность поражать БПЛА. Однако и у этой бронетехники есть слабые зоны, которые легко выявляются операторами дронов, а ограниченная мобильность делает ее непригодной для маневренной войны. Вдобавок, как отмечают аналитики, любой комплекс активной защиты (КАЗ) имеет ограниченный боезапас и не всегда готов к атаке еще до начала движения техники.

Фото: wiki

Вместе с тем попытки российских войск использовать тяжелые "танки-сараи" в качестве эрзац-БМП, как показал опыт войны в Украине, приводят к быстрому поражению техники массированными атаками дронов.

Мототехника: скорость вместо брони

На другом конце проблемы стоит подход, предполагающий полное отсутствие брони, где выживаемость личного состава достигается за счет скорости и маневренности. Soldat und Technik вспоминает украинскую практику 2022 года, когда расчеты ПТРК передвигались на электромотоциклах.

Сегодня похожую концепцию активно используют российские подразделения, применяя багги и мотоциклы в "банзай-атаках". Однако такая техника уязвима для пуль, осколков и атак дронов, особенно с применением машинного зрения, которое нивелирует эффект внезапности и скорости.

В поисках баланса

Аналитики также обращает внимание на опыт Бундесвера конца Холодной войны, когда каждая танковая рота сопровождалась зенитной САУ Gepard. Но такая защита прекращает действовать с исчерпанием боекомплекта или уничтожением единственного ЗРК. Поэтому более перспективным считается вариант интеграции противодронных решений непосредственно в каждую БМП — в виде комплексов РЭБ и зенитных турелей.

Важно

Модернизированный Gepard станет стартом для совместных проектов Украины с немецкой KNDS

Примером может служить модуль ARX 30 от KNDS, разрабатываемый для новых западных бронемашин. Между тем наибольшую эффективность, считают специалисты, может обеспечить концепция автоматизированной машины сопровождения. Такая платформа, снабженная сенсорами, РЭБ и средствами уничтожения дронов, может управлять защитными системами сразу нескольких БМП или танков, формируя своего рода распределенную сеть.

Дополнительно предлагается комбинировать тяжелые и легкие платформы, включая наземные дроны, для увеличения мобильности и распределения сенсоров по фронту. Такая система должна быть дополнена и собственными БПЛА для воздушного прикрытия и перехвата вражеских дронов.

Напомним, итальянские инженеры разрабатывают колесную боевую машину пехоты нового поколения VBM 30 New Generation. Данная БМП представляет собой полностью обновленную конструкцию с усиленной баллистической защитой, модернизированной башней и интеграцией цифровых систем управления боем.