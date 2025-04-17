Майбутнє БМП: як доставляти бійців на передній край у сучасній війні, — аналітики

БМП спочатку проєктувалися для захищеного транспортування піхоти та надання вогневої підтримки, включно з боротьбою з танками. Однак сучасні загрози, що виходять від FPV-дронів, вимагають всеракурсного захисту, а не тільки потужного лобового і протимінного, як раніше.

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В умовах домінування дронів на полі бою, у військових колах активно обговорюють не тільки майбутнє танків, а й долю бойових машин піхоти (БМП). Німецьке видання Soldat und Technik спробувало відповісти на це питання, аналізуючи бойовий досвід України та Росії, спадщину Холодної війни та сучасні технічні тренди.

Як можливу відповідь видання наводить ізраїльський Namer — важкий бронетранспортер на базі танка Merkava Mark IV. Ця машина має потужну броню й оснащена активним захистом Trophy, який у 2024 році отримав здатність вражати БПЛА. Однак і в цієї бронетехніки є слабкі зони, які легко виявляються операторами дронів, а обмежена мобільність робить її непридатною для маневреної війни. До того ж, як зазначають аналітики, будь-який комплекс активного захисту (КАЗ) має обмежений боєзапас і не завжди готовий до атаки ще до початку руху техніки.

Фото: wiki

Водночас спроби російських військ використовувати важкі "танки-сараї" як ерзац-БМП, як показав досвід війни в Україні, призводять до швидкого ураження техніки масованими атаками дронів.

Мототехніка: швидкість замість броні

На іншому кінці проблеми стоїть підхід, що передбачає повну відсутність броні, де виживання особового складу досягається за рахунок швидкості та маневреності. Soldat und Technik згадує українську практику 2022 року, коли розрахунки ПТРК пересувалися на електромотоциклах.

Сьогодні схожу концепцію активно використовують російські підрозділи, застосовуючи баггі та мотоцикли в "банзай-атаках". Однак така техніка вразлива для куль, осколків і атак дронів, особливо із застосуванням машинного зору, який нівелює ефект раптовості та швидкості.

У пошуках балансу

Аналітики також звертають увагу на досвід Бундесверу кінця Холодної війни, коли кожна танкова рота супроводжувалася зенітною САУ Gepard. Але такий захист припиняє діяти з вичерпанням боєкомплекту або знищенням єдиного ЗРК. Тому більш перспективним вважається варіант інтеграції противодронних рішень безпосередньо в кожну БМП — у вигляді комплексів РЕБ і зенітних турелей.

Важливо

Модернізований Gepard стане стартом для спільних проєктів України з німецькою KNDS

Прикладом може слугувати модуль ARX 30 від KNDS, що розробляється для нових західних бронемашин. Тим часом найбільшу ефективність, вважають фахівці, може забезпечити концепція автоматизованої машини супроводу. Така платформа, забезпечена сенсорами, РЕБ і засобами знищення дронів, може керувати захисними системами одразу кількох БМП або танків, формуючи свого роду розподілену мережу.

Додатково пропонується комбінувати важкі та легкі платформи, включно з наземними дронами, для збільшення мобільності та розподілу сенсорів по фронту. Така система має бути доповнена і власними БПЛА для повітряного прикриття та перехоплення ворожих дронів.

Нагадаємо, італійські інженери розробляють колісну бойову машину піхоти нового покоління VBM 30 New Generation. Ця БМП являє собою повністю оновлену конструкцію з посиленим балістичним захистом, модернізованою баштою та інтеграцією цифрових систем управління боєм.