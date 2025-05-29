Чехія представила новітню БМП Pandur II на виставці IDET 2025: чим цікава бронемашина

На міжнародній оборонній виставці IDET у Брно чеська компанія Excalibur Army офіційно представила новітню модифікацію своєї колісної бойової машини піхоти — Pandur II 8x8 EVO. Нова версія, розроблена у співпраці з General Dynamics European Land Systems, призначена для підвищення боєздатності сухопутних військ Чехії та зміцнення їхньої сумісності з союзниками по НАТО.

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Про це 28 травня повідомили оглядачі Army Recognition.

Бронемашина Pandur II 8x8 EVO побудована на перевіреній платформі, але отримала значні поліпшення в ключових компонентах. Головна зміна — встановлення нової безпілотної вежі TURRA 30, розробленої словацькою компанією EVPU. Вона озброєна 30-мм автоматичною гарматою, співвісним кулеметом і ПТКР, що забезпечує машині потужну вогневу підтримку на полі бою.

Машина оснащується дизельним двигуном Cummins потужністю 455 к.с. і автоматичною трансмісією Allison, що покращує її мобільність у складних умовах. Підвіску вдосконалено для збільшення прохідності, включно з амфібійними можливостями.

Бронювання може бути адаптоване до рівня STANAG 4569 Level 4, що означає захист від 14,5-мм бронебійних куль і артилерійських осколків. Крім того, реалізовано сучасну цифрову архітектуру управління, що дає змогу інтегруватися в мережеві бойові системи НАТО.

Чеська бойова машина піхоти Pandur II

Схематичне зображення БМП Pandur II

Модернізація була розроблена з урахуванням досвіду, накопиченого під час операцій НАТО і польових випробувань. Важливим елементом проєкту стала тісна співпраця оборонних підприємств Чехії та Словаччини, що демонструє здатність регіону розробляти власні бронетанкові рішення.

Альтернатива Patria і Boxer

Оглядачі зазначають, що порівняно з іншими західними БМП — такими як Patria AMV і Boxer — нова EVO пропонує низку переваг. На відміну від Patria, яку найчастіше постачають без інтегрованої башти, EVO від початку йде з комплексним озброєнням.

А порівняно з дорожчим Boxer, чеська машина забезпечує баланс між вартістю, вогневою міццю і мобільністю, що робить її привабливою для армій країн Центральної та Східної Європи.

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Додатковою перевагою є використання компонентів чеського виробництва, що сприяє зниженню залежності від зовнішніх постачальників.

Розробка Pandur II EVO здійснюється в рамках програми модернізації армії Чехії, на яку виділено понад 2 мільярди євро. Ці інвестиції підкреслюють прагнення Праги не тільки зміцнити обороноздатність, а й підвищити свою роль у НАТО.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти поширили інформацію про підготовку підрозділів ЗС РФ на новітніх бронемашинах БМП-2М з комплексом "Бережок", які будуть застосовуватися в "розширенні буферної зони" на кордоні РФ. У репортажі пафосно заявили, що російська машина перевершила за вогневими характеристиками американську БМП Bradley.