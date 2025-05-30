Сили оборони України отримали першу партію українських бронеавтомобілів UAT-TISA (фото)

Сили оборони України отримали першу партію бронеавтомобілів UAT-TISA, які виробляє компанія "УкрАрмоТех". Вони вже пройшли усі комплексні випробування та отримали інвентаризаційний номер НАТО (NSN).

Related video

Про це повідомляє пресслужба компанії "УкрАрмоТех", яка виготовила ці автомобілі.

"Першу партію броньованих авто UAT-TISA, виготовлену на замовлення Сил оборони України, відправлено". — йдеться в повідомленні.

Виробник заявляє, що бронеавтомобіль легкий і захищений.

Автомобіль UAT-TISA

Він незамінний для:

перевезення вантажів;

мобільних груп;

розвідувальних місій.

Зазначається, що автомобіль UAT-TISA створено на базі посиленого шасі TOYOTA LC79. Він має перший рівень захисту за стандартом NATO AEP STANAG 4569.

Автомобіль UAT-TISA

Автівка оснащена поворотним кріпленням для кулемета із захисним екраном, кодифікована в Україні та отримала інвентаризаційний номер НАТО (NSN).

Як пише Defense Express, бронекапсула UAT-TISA вміщає чотири особи, зокрема екіпаж у дві особи. Бічні дверцята відкриваються у різні сторони, щоб убезпечити бійців від вогню противника під час висадження.

На авто можна встановити кулемет, засоби РЕБ, радіостанції УКХ сигналу. Також є опція з можливим встановленням приладів нічного бачення з виведенням інформації на екран перед водієм, а спеціальні фари дають можливість світломаскування.

Нагадаємо, що Чехія представила новітню БМП Pandur II на виставці IDET 2025. Вона призначена для підвищення боєздатності сухопутних військ Чехії та зміцнення їхньої сумісності із союзниками по НАТО.