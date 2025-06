Дорого и не сердито: почему армии США не нужен новый основной боевой танк Abrams

Каким бы впечатляющим ни был AbramsX, в эпоху новейших ударных беспилотников и противотанкового оружия он, скорее всего, никогда не окупится.

Армия США с гордостью демонстрирует новую версию легендарного основного боевого танка (ОБТ) M1A2 Abrams. Стоит отметить, что ОБТ Abrams — лучший танк, когда-либо созданный армией США. Этот танк в одиночку разгромил вооруженную советским оружием армию Саддама Хусейна во время наземной кампании Персидском заливе 1991 года.

Однако те дни давно минули, и война в Украине показывает, насколько непростой становится судьба боевых танков в эпоху дронов. Так почему же Пентагон тратит столько средств из своего огромного бюджета на создание систем, которые, даже с учетом самых передовых технологий, никогда не будут настолько хороши, как утверждают их разработчики?

Об этом говорится в статье аналитика Брэндона Дж. Вайхерта, которую перевел Фокус.

История и технические характеристики танка AbramsX

Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) представила так называемый AbramsX на конференции Ассоциации армии США (AUSA) в 2022 году. Разработанный с целью устранить ограничения нынешнего M1A2 Abrams и найти применение передовым технологиям, AbramsX призван обеспечить доминирование американской бронетехники до 2050-х годов. Однако крайне сомнительно, что весь этот ажиотаж действительно приведет к созданию танка, способного противостоять беспилотникам с искусственным интеллектом и гиперзвуковому оружию на поле боя будущего.

Изначально армия намеревалась просто еще раз модернизировать оригинальный Abrams. Но Пентагон решил отменить предлагаемый M1A2 SEPv4 в пользу более амбициозного M1E3 Abrams, предшественника AbramsX.

Американские танки Abrams M1A2 SEPv3 Фото: General Dynamics

AbramsX отличается многими усовершенствованиями, такими как уменьшенный вес, что устраняет ключевой недостаток M1A2 Abrams. Он также включает в себя постепенные усовершенствования, такие как система активной защиты Trophy. AbramsX весит около 60 тонн, он легче и маневреннее, что улучшает его способность пересекать мосты, проходить через стратегические коридоры и не оставать от пехоты и более легких боевых машин. Это снижение веса, достигнутое без ущерба для живучести, стало возможным благодаря переработанной безэкипажной башне и усовершенствованной конфигурации брони. Облегченный корпус ускоряет развертывание, что является ключевым фактором для операций быстрого реагирования против близких противников и снижает логистическую нагрузку на транспортную инфраструктуру.

AbramsX оснащен гибридной электрической силовой установкой, сочетающей дизельный двигатель Cummins с электрическими батареями, что позволило наконец-то отказаться от топливоемкой газовой турбины модели M1A2. В сочетании с уменьшением веса эта система обеспечивает на 50% более высокую топливную эффективность по сравнению с существующим Abrams, что снижает потребность в обширной логистической поддержке.

Прототип ОБТ Abrams X Фото: General Dynamics

Гибридный двигатель AbramsX также обеспечивает возможность "бесшумного наблюдения", когда танк может работать от батарей или перемещаться на короткие расстояния без тепловых или акустических сигнатур. Эта стелс-функция повышает выживаемость в условиях боевых действий, давая AbramsX огромное преимущество перед ОБТ противника. Гибридная система также поддерживает питание бортовой электроники, что соответствует концепции армии по созданию энергоэффективных платформ.

Что касается безэкипажной башни, то на ней установлена 120-мм пушка с щелевым дульным тормозом, созданная на основе XM360, способная стрелять современными боеприпасами, такими как снаряды с коррекцией траектории и противотанковые управляемые ракеты. Боевой модуль с 30-мм орудием XM914, заменившим традиционный пулемет калибра .50, повышает способность танка поражать легкую бронетехнику, пехоту и беспилотники с помощью программируемых боеприпасов с воздушным подрывом.

Искусственный интеллект (ИИ) будет играть центральную роль в конструкции AbramsX, а такие системы, как Katalyst Next Generation Electronics Architecture, обеспечат интеграцию открытой архитектуры для будущих модернизаций. Системы наведения на основе ИИ могут идентифицировать и приоритезировать угрозы, с высокой степенью уверенности предупреждая экипаж о таких опасностях, как вражеские танки, находящиеся на расстоянии нескольких километров.

360-градусные панорамные прицелы танка, оснащенные мультисенсорной системой обнаружения, позволяют командиру и наводчику сканировать обстановку независимо друг от друга, не поворачивая башню. AbramsX также может запускать и управлять дронами, такими как Switchblade 300, интегрируя пилотируемые и беспилотные системы (MUM-T) для дистанционной разведки и ударов по целям. Эти функции превращают AbramsX в сетевой узел на поле боя, способный координировать действия наземных роботов и воздушных платформ.

Для противодействия сбросам с дронов AbramsX оснащен полусферической системой активной защиты (APS) с тремя радарами и пусковыми установками для 360-градусного слежения, предназначенной для перехвата боеприпасов, атакующих сверху, где броня наиболее тонкая. Усиленная броня, специально разработанная для защиты от барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе, еще больше повышает выживаемость. Модульная конструкция танка позволяет быстро интегрировать новые средства противодействия, обеспечивая адаптируемость к возникающим угрозам.

Стратегия, стоящая за AbramsX

AbramsX также поддерживает программу армии США Optionally Manned Tank (OMT), в рамках которой исследуются автономные и полуавтономные платформы. Благодаря интеграции искусственного интеллекта и MUM-T танк может работать в паре с роботизированными транспортерами боеприпасов или разведывательными дронами, что снижает риски для экипажей и повышает гибкость применения на поле боя.

Это дополняет усилия армии по модернизации транспортных средств Stryker и разработке дальнобойных систем, что обеспечивает беспроблемную интеграцию AbramsX в маневры объединенных вооруженных сил.

Образец российского танка Т-14 "Армата"

Со стратегической точки зрения AbramsX сигнализирует о стремлении США сохранить превосходство в бронетехнике над такими противниками, как Китай и Россия, чьи танки Type 99A и T-14 Armata призваны бросить вызов западным разработкам. Пока китайские танки отстают в области защиты экипажа, а у российского T-14 хватает проблем с точки зрения производства и надежности, передовые датчики, искусственный интеллект и модульная архитектура AbramsX дают ему превосходство над всеми нынешними соперниками.

Армия должна переосмыслить концепцию "танка"

Однако, несмотря на свои перспективы, AbramsX сталкивается с серьезными проблемами. Платформа пока что остается демонстрационной и не готовой к производству, а по состоянию на май 2025 года армия не заказала прототип. График разработки предполагает начало эксплуатации танка в начале 2030-х годов, при условии успешного тестирования и финансирования.

Высокая стоимость интеграции ИИ, гибридного привода и усовершенствованной APS вызывает опасения, особенно с учетом истории Пентагона, который регулярно превышает бюджет при разработке сложных систем, таких как истребитель F-35. Критики предупреждают, что технологическая сложность AbramsX может привести к проблемам с техническим обслуживанием, что потенциально нивелирует его преимущества на поле боя.

Гибридные двигатели танка также являются предметом споров. По мнению некоторых аналитиков, литиевые батареи чреваты возгоранием, поскольку горят лучше, чем традиционное топливо, что может сделать AbramsX дорогой мишенью для вражеских дронов.

Более важный, хотя и более абстрактный вопрос: почему бы просто не избавиться от массивных ОБТ и не заменить их более компактными и мобильными беспилотными системами? Опыт войны в Украине показывает, что традиционные преимущества ОБТ для обеих сторон конфликта сводятся на нет современными дронами и переносными противотанковыми системами типа Javelin.

В конечном итоге, эпоха экипажных ОБТ должна подойти к концу. Американцы все еще играют по правилам прошлого века. Независимо от того, насколько впечатляющим получится AbramsX, в эпоху передовых беспилотных ударных систем и противотанкового оружия он, скорее всего, никогда не окупится. Создание более дешевых автоматизированных систем представляло бы собой более разумное использование ограниченных ресурсов Америки.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.