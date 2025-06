Дорого і не сердито: чому армії США не потрібен новий основний бойовий танк Abrams

Яким би вражаючим не був AbramsX, в епоху новітніх ударних безпілотників і протитанкової зброї він, найімовірніше, ніколи не окупиться.

Related video

Армія США з гордістю демонструє нову версію легендарного основного бойового танка (ОБТ) M1A2 Abrams. Варто зазначити, що ОБТ Abrams — найкращий танк, коли-небудь створений армією США. Цей танк самотужки розгромив озброєну радянською зброєю армію Саддама Хусейна під час наземної кампанії в Перській затоці 1991 року.

Однак ті дні давно минули, і війна в Україні показує, наскільки непростою стає доля бойових танків в епоху дронів. То чому ж Пентагон витрачає стільки коштів зі свого величезного бюджету на створення систем, які, навіть з урахуванням найпередовіших технологій, ніколи не будуть настільки хорошими, як стверджують їхні розробники?

Про це йдеться у статті аналітика Брендона Дж. Вайхерта, яку переклав Фокус.

Історія та технічні характеристики танка AbramsX

Компанія General Dynamics Land Systems (GDLS) представила так званий AbramsX на конференції Асоціації армії США (AUSA) у 2022 році. Розроблений з метою усунути обмеження нинішнього M1A2 Abrams і знайти застосування передовим технологіям, AbramsX покликаний забезпечити домінування американської бронетехніки до 2050-х років. Однак вкрай сумнівно, що весь цей ажіотаж дійсно призведе до створення танка, здатного протистояти безпілотникам зі штучним інтелектом і гіперзвуковій зброї на полі бою майбутнього.

Спочатку армія мала намір просто ще раз модернізувати оригінальний Abrams. Але Пентагон вирішив скасувати пропонований M1A2 SEPv4 на користь більш амбітного M1E3 Abrams, попередника AbramsX.

Американські танки Abrams M1A2 SEPv3 Фото: General Dynamics

AbramsX вирізняється багатьма вдосконаленнями, такими як зменшена вага, що усуває ключовий недолік M1A2 Abrams. Він також включає в себе поступові удосконалення, такі як система активного захисту Trophy. AbramsX важить близько 60 тонн, він легший і маневреніший, що покращує його здатність перетинати мости, проходити через стратегічні коридори і не залишатися позаду від піхоти і легших бойових машин. Це зниження ваги, досягнуте без шкоди для живучості, стало можливим завдяки переробленій безекіпажній башті та вдосконаленій конфігурації броні. Полегшений корпус прискорює розгортання, що є ключовим фактором для операцій швидкого реагування проти близьких супротивників і знижує логістичне навантаження на транспортну інфраструктуру.

AbramsX оснащений гібридною електричною силовою установкою, що поєднує дизельний двигун Cummins з електричними батареями, що дало змогу нарешті відмовитися від паливоємної газової турбіни моделі M1A2. У поєднанні зі зменшенням ваги ця система забезпечує на 50% вищу паливну ефективність порівняно з наявним Abrams, що знижує потребу у великій логістичній підтримці.

Прототип ОБТ Abrams X Фото: General Dynamics

Гібридний двигун AbramsX також забезпечує можливість "безшумного спостереження", коли танк може працювати від батарей або переміщатися на короткі відстані без теплових або акустичних сигнатур. Ця стелс-функція підвищує виживаність в умовах бойових дій, даючи AbramsX величезну перевагу перед ОБТ противника. Гібридна система також підтримує живлення бортової електроніки, що відповідає концепції армії зі створення енергоефективних платформ.

Щодо безекіпажної вежі, то на ній встановлено 120-мм гармату з щілинним дуловим гальмом, створену на основі XM360, здатну стріляти сучасними боєприпасами, як-от снаряди з корекцією траєкторії і протитанкові керовані ракети. Бойовий модуль із 30-мм гарматою XM914, що замінила традиційний кулемет калібру .50, підвищує здатність танка вражати легку бронетехніку, піхоту і безпілотники за допомогою програмованих боєприпасів із повітряним підривом.

Штучний інтелект (ШІ) відіграватиме центральну роль у конструкції AbramsX, а такі системи, як Katalyst Next Generation Electronics Architecture, забезпечать інтеграцію відкритої архітектури для майбутніх модернізацій. Системи наведення на основі ШІ можуть ідентифікувати і пріоритезувати загрози, з високим ступенем упевненості попереджаючи екіпаж про такі небезпеки, як ворожі танки, що перебувають на відстані кількох кілометрів.

360-градусні панорамні приціли танка, оснащені мультисенсорною системою виявлення, дають змогу командиру і навіднику сканувати обстановку незалежно один від одного, не повертаючи башту. AbramsX також може запускати і керувати дронами, такими як Switchblade 300, інтегруючи пілотовані і безпілотні системи (MUM-T) для дистанційної розвідки і ударів по цілях. Ці функції перетворюють AbramsX на мережевий вузол на полі бою, здатний координувати дії наземних роботів і повітряних платформ.

Для протидії скиданням з дронів AbramsX оснащений напівсферичною системою активного захисту (APS) з трьома радарами і пусковими установками для 360-градусного стеження, призначеною для перехоплення боєприпасів, що атакують зверху, де броня найбільш тонка. Посилена броня, спеціально розроблена для захисту від боєприпасів, що баражують, і дронів-камікадзе, ще більше підвищує виживаність. Модульна конструкція танка дає змогу швидко інтегрувати нові засоби протидії, забезпечуючи адаптованість до загроз, що виникають.

Стратегія, що стоїть за AbramsX

AbramsX також підтримує програму армії США Optionally Manned Tank (OMT), в рамках якої досліджуються автономні та напівавтономні платформи. Завдяки інтеграції штучного інтелекту і MUM-T танк може працювати в парі з роботизованими транспортерами боєприпасів або розвідувальними дронамі, що знижує ризики для екіпажів і підвищує гнучкість застосування на полі бою.

Це доповнює зусилля армії з модернізації транспортних засобів Stryker і розробки далекобійних систем, що забезпечує безпроблемну інтеграцію AbramsX у маневри об'єднаних збройних сил.

Зразок російського танка Т-14 "Армата"

Зі стратегічної точки зору AbramsX сигналізує про прагнення США зберегти перевагу в бронетехніці над такими противниками, як Китай і Росія, чиї танки Type 99A і T-14 Armata покликані кинути виклик західним розробкам. Поки китайські танки відстають у сфері захисту екіпажу, а у російського T-14 вистачає проблем з точки зору виробництва і надійності, передові датчики, штучний інтелект і модульна архітектура AbramsX дають йому перевагу над усіма нинішніми суперниками.

Армія має переосмислити концепцію "танка"

Однак, незважаючи на свої перспективи, AbramsX стикається з серйозними проблемами. Платформа поки що залишається демонстраційною і не готовою до виробництва, а станом на травень 2025 року армія не замовила прототип. Графік розробки передбачає початок експлуатації танка на початку 2030-х років, за умови успішного тестування і фінансування.

Висока вартість інтеграції ШІ, гібридного приводу і вдосконаленої APS викликає побоювання, особливо з урахуванням історії Пентагону, який регулярно перевищує бюджет під час розроблення складних систем, таких як винищувач F-35. Критики попереджають, що технологічна складність AbramsX може призвести до проблем із технічним обслуговуванням, що потенційно нівелює його переваги на полі бою.

Гібридні двигуни танка також є предметом суперечок. На думку деяких аналітиків, літієві батареї загрожують загорянням, оскільки горять краще, ніж традиційне паливо, що може зробити AbramsX дорогою мішенню для ворожих дронів.

Важливіше, хоча й більш абстрактне питання: чому б просто не позбутися масивних ОБТ і не замінити їх більш компактними і мобільними безпілотними системами? Досвід війни в Україні показує, що традиційні переваги ОБТ для обох сторін конфлікту зводяться нанівець сучасними дронамі і переносними протитанковими системами на кшталт Javelin.

Зрештою, епоха екіпажних ОБТ має добігти кінця. Американці все ще грають за правилами минулого століття. Незалежно від того, наскільки вражаючим вийде AbramsX, в епоху передових безпілотних ударних систем і протитанкової зброї він, швидше за все, ніколи не окупиться. Створення дешевших автоматизованих систем було б більш розумним використанням обмежених ресурсів Америки.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його нова книжка, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжкових магазинах. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.