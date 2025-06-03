"Я подумала, что нужно что-то делать": медик ВСУ спасла свое подразделение от окружения (видео)

В Донецкой области бойцы 128-й бригады ТрО "Дикое поле" ВСУ попали в полуокружение и враг намеревался перерезать их логистические. Ситуацию спасла 59-летняя медик подразделения Светлана, воспользовавшись гранатометом.

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Об этом говорится в сюжете.

В то время батальон занимал позиции в Старомайорском. Противник уже много месяцев малыми группами пытался провести штурмовые действия. В то время клалась такая обстановка, что соседа справа уже не было. 5 мая начались большие штурмы Старомайорского", — рассказал Руслан — командир 230 батальона 128-й бригады ТрО "Дикое поле".

В тот день украинским защитникам удалось отбить позиции на окраине Старомайорского и зайти в село и закрепиться. Сразу после этого враг задействовал три группы прорыва. Первая вражеская бронегруппа была разбита — 2 российских танка были уничтожены. После этого враг задействовал уже 4 БМП под прикрытием танков, которые сбросили десант.

За ними на багги и на мотоциклах начали движение оккупанты, которые пытались обойти позиции бойцов ТрО справа. Общее количество таких волн составляло восемь, и в каждой 5-6 единиц техники.

"В то время у меня были силы — до роты бойцов. Противник на участке прорыва количественно преобладал в 10 раз. В то время подразделение Светланы находилось слева. Противник пытался обойти ого слева, чтобы обрезать батальону логистические пути. Были позиции переднего края, которые я мог обеспечить только дронами, поскольку были такие, которые находились в полном окружении. Эвакуацию провести невозможно, противник с 4 сторон", — рассказывает командир 20 батальона.

59-летняя медик Светлана тоже находилась в тот момент на боевых позициях. Она помогала своему командиру и передавала по рациям приказы комбата солдатам, которые были в обороне.

"Я услышала, как комбат передал по рации, что заходит группа орков через один дом от нас. Надо было быстро принимать решение, иначе они бы могли закрепиться. Они просачиваются по 3-4 человека, а вечером их уже там могло бы быть до 5 человек. Я подумала, что надо что-то делать, побежала в гараж, где у нас было оружие. Я достала гранатометы, разложила их, повзводила, взяла один, побежала к окну через домик, выстрелила прямо туда и вернулась обратно. Роман был в шоке", — рассказывает Светлана.

Командир Роман говорит, что на мгновение разозлился, потому что это было сделано без команды, но признается, что позже переосмыслил и понял, что если бы россияне закрепились в том доме, то это была бы "фатальная ситуация", поскольку бы они потом прикрывали следующие группы, которые бы попытались заходить.

"У меня как-то нет страха. Может возраст такой, 59 лет. Я больше волнуюсь за наших ребят. Есть такие молоденькие совсем, у которых еще девушек нет, нет семей. Я за себя никогда не волнуюсь", — рассказывает военная.

Командир батальона признает, что своими действиями Светлана деблокировала логистический путь обеспечения своей роты и резервов, которые зашли для усиления флангов.

"У меня были ситуации, что все подразделение ждало эвакуации из-за ранения, а один боец в течение 20 часов держал улицу", — рассказал комбат.

Напомним, что ранее командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, после какой операции кричал на подчиненных.

Также сообщалось, что бойцы 128 бригады смогли отбить штурм "кадыровцев" на одном из направлений. Оккупанты зашли внезапно на их позиции и пытались окружить украинских защитников.