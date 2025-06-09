Операция СБУ "Паутина": почему Австралия боится аналогичной атаки

Спецоперация СБУ под названием "Паутина" заставила другие страны задуматься о возможности повторения подобных атак и о защите своих аэродромов. Видео с горящими российскими бомбардировщиками доказало политикам в Австралии, что надо срочно принимать меры по противодействию небольшим и дешевым дронам.

Related video

Об этом пишет издание The Strategist в статье "Защита от дронов крайне важна", которую перевел Фокус.

Видео с горящими российскими бомбардировщиками не оставило политикам в Канберре ни единого оправдания: надо срочно принимать меры по противодействию небольшим и дешевым дронам.

Подобная атака может произойти в Австралии в любой момент и парализовать оборону страны, однако работа по противодействию таким угрозам принесет существенные результаты не ранее 2028 года. Необходимо срочно ускорить эти усилия.

Операция СБУ "Паутина" заставила мир задуматься о безопасности аэродромов

Первого июня Украина доказала, что "мягкие" цели, даже расположенные за тысячи километров от линии фронта, сейчас более уязвимы, чем когда-либо. В атаке было задействовано 117 небольших одноразовых дронов, спрятанных в своего рода модульных домиках. Ничего не подозревающие водители грузовиков везли их более чем за 4000 км, пока не оказались рядом с российскими авиабазами, после чего крыши домиков открылись через дистанционное управление, и началась атака.

Около 40 крупных российских самолетов, в том числе незаменимые стратегические бомбардировщики, были повреждены или уничтожены. Операторы направили свои дроны на самые уязвимые места, такие как топливные баки самолетов, чтобы максимально эффективно использовать небольшую полезную нагрузку.

Операция СБУ "Паутина" заставила задуматься о защите от атаки дронов правительства разных стран Операция СБУ "Паутина" заставила задуматься о защите от атаки дронов правительства разных стран Операция СБУ "Паутина" заставила задуматься о защите от атаки дронов правительства разных стран Фото: СБУ Операция СБУ "Паутина" заставила задуматься о защите от атаки дронов правительства разных стран

Оборонные объекты Австралии представляют собой уязвимые цели

Подобная атака вполне возможна и в Австралии. Более того, такая идея покажется противнику более привлекательной, чем атака с использованием обычных ударных вооружений, таких как крылатые или баллистические ракеты. Это обусловлено тремя факторами.

Во-первых, оборонные объекты Австралии представляют собой уязвимые цели даже для небольших дронов с полезной нагрузкой, особенно тех, которыми могут управлять операторы (а в будущем – бортовые системы наведения на основе искусственного интеллекта) для нанесения ударов по самым слабым местам.

Например, крупные самолеты, такие как наши транспортники C-17 и заправщики A330 MRTT, стоят на открытом воздухе, как и российские бомбардировщики. Многие другие наши самолеты хранятся в ангарах, похожих на сараи. Один дрон может пробить дыру в крыше, через которую проникнут остальные БПЛА. Австралийские самолеты также часто паркуют под навесами, похожими на большие гаражи. Дроны могут просто залететь под них с любой стороны.

У кораблей в порту тоже есть чувствительные радары и другие датчики, уязвимые для атак. Также уязвимыми являются большие электронные антенные решетки на важных объектах, таких как военно-морская станция связи Харolda E Holt в Эксмуте или три радиолокационные станции Jindalee в Аутбэке. А еще есть надземные резервуары для хранения топлива.

Кроме того, ко всем этим объектам можно без проблем подъехать на расстояние нескольких километров на внешне безобидных грузовиках или фургонах.

Во-вторых, атака с помощью дронов гораздо проще и дешевле, чем атака с использованием обычных вооружений, и ее гораздо сложнее приписать атакующему. Если Китай (или любой другой противник) захочет нанести удар по Австралии с помощью конвенциональных вооруженных сил, ему придется применять штучные дорогие баллистические или крылатые ракеты, запускаемые с материка, крупных кораблей, подводных лодок или бомбардировщиков.

Австралийский военный самолет Фото: Мilitary aircraft

Между тем небольшие дроны можно приобрести за гроши, а грузовых контейнеров, в которых их можно спрятать, существуют миллионы. Гораздо сложнее доказать всему миру, кто совершил такую атаку. Жертва задалась бы вопросом, не совершила ли это террористическая группировка — и действительно, кто-то мог бы даже заявить о своей причастности ради славы и последователей.

В-третьих, руководство Министерства обороны очень медленно принимает меры по обеспечению защиты. Да, оно признает угрозу со стороны небольших дронов, но публично известно только об одной базе с соответствующей системой обороны — это база RAAF Дарвин, где с 2024 по 2027 год проходит испытание технологии Anduril. В поисках более долгосрочного решения в мае 2025 года Управление по развитию передовых стратегических возможностей Министерства обороны объявило о запуске проекта Mission Syracuse, целью которого является разработка системы противодействия небольшим дронам к концу 2027 года, а проект Defence Project Land 156 обеспечит комплексные возможности в 2032 году.

Все это означает, что, помимо базы Дарвин, остальные базы Министерства обороны, по всей видимости, останутся в зоне риска как минимум до 2028 года.

Как можна предотвратить операции "дроны и фуры"

Чтобы устранить эти опасности, Канберра должна действовать быстрее и принять на себя некоторые риски, связанные с затратами и возможностями. Испытания Anduril можно расширить на другие объекты, а на выбранных объектах – установить противодроновые пушки или лазеры, которые производит, например, австралийская компания EOS. Еще одним возможным решением является высокомощное микроволновое оружие.

Хотя такие системы могут и не стать составляющей окончательного решения в рамках Mission Syracuse и Land 156, на данный момент хорошее (или даже достаточное) – враг идеального. Такие средства защиты как минимум заставили бы агрессора заcомневаться в успехе запланированной атаки, а в случае удара так или иначе обеспечило бы некоторую защиту.

Альтернатива – просто надеяться, что ничего не произойдет. Но это представляется неразумным. Правительство постоянно заявляет об ухудшении обстановки в Австралии и пустой трате времени для стратегического предупреждения. Кроме того, существуют опасения по поводу возможного нападения Китая на Тайвань в 2027 году, которое вполне может включать в себя упреждающий удар по Австралии, чтобы убрать наши шахматные фигуры с доски.

Оборону необходимо планировать быстрее – прямо сейчас.

Об авторе

Виктор Абрамович более 20 лет работал в сфере национальной безопасности в правительстве, промышленности и науке. Доктор в области международных отношений Университета Кертина. Директор компании Ostoya Consulting, специализирующейся на вопросах обороны.