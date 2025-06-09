З0 лет назад президенты Леонид Кучма и Борис Ельцин разделили Черноморский флот. Украине достались "отходы" советских кораблей, которые не дожили до большой войны, а флагман "Гетьман Сагайдачный" был затоплен в 2022 году. Что осталось от советского флота и куда движутся морские силы Украины, выясняли Фокус и военный эксперт Максим Паламарчук.

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Военно-морской флот Украины пережил развал, фактическое уничтожение и возродился в большой войне с Россией — в новой форме. Пришли новые технологии, благодаря которым российский флот вынужден был бежать в Новороссийск: за последние годы ВМС Украины совершили качественный скачок, который привел к крупным победам над превосходящими силами противника в Черном море.

30 лет назад Ельцин и Кравчук поделили советский флот: что досталось Украине

В 2022 году Украина отмечала 30 лет современной истории Военно-Морских Сил. 5 апреля 1992 года президент Леонид Кравчук издал Указ "О неотложных мерах по созданию Вооруженных Сил Украины". Второй пункт этого документа определил: "Сформировать Военно-Морские Силы Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцированных на территории Украины". А 8 апреля Минобороны Украины издало директиву №Д-8, положившую начало созданию украинских военно-морских сил.

Апрель 1992 года. Моряки Черноморского флота стран СНГ поднимают советский военно-морской флаг в порту Севастополя. Но приказ сформировать Военно-Морские Силы Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцированных на территории Украины, уже отдан Фото: Getty Images

Этот естественный для независимого государства шаг вызвал реакцию руководства России: в апреле того же года вышел указ президента РФ Бориса Ельцина "О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота", который обязывал поднять на кораблях и судах Черноморского флота российский флаг.

Точка отсчета — восстание на СКР-112

События разворачивались стремительно — на фоне обострения между Киевом и Москвой часть офицеров, поддержавших суверенитет Украины, приняла решение о переходе сторожевого корабля СКР-112 под украинский флаг.

21 июля 1992 года СКР-112 поднял флаг Украины и, без разрешения российского командования, начал переход из Севастополя в Одессу. Выйдя в море, корабль двинулся в сторону побережья, а в погоню за ним отправились российские силы.

Восемь часов длилось преследование — российские военные открывали по сторожевому кораблю огонь, поднимали в небо вертолеты, и даже пытались идти на таран. Ситуация накалилась до предела и могла привести к вооруженному конфликту, однако украинские моряки тогда не открыли ответный огонь. СКР-112 под руководством командира корабля капитан-лейтенанта Сергея Настенко все же прибыл в Одессу, а сам инцидент вынудил глав государств начать переговоры по разделу Черноморского флота.

Сторожевой корабль СКР-112 проект 1135П Фото: Архивное фото

СКР ЧФ "Разительный" преследует СКР-112 Фото: Википедия

Технические характеристики СКР-112 (проект 1135П)

Водоизмещение: 3 200 тонн (полное).

Длина: 123 метра.

Экипаж: до 180 человек.

Вооружение: АК-100 (100 мм); ПУ ЗРК "Оса-М"; противолодочные торпеды; реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Двигательная установка: газотурбинная, полный ход — до 32 узлов.

Радиолокационное и гидроакустическое оборудование для обнаружения подводных и надводных целей.

Формирование флота

В 1993–1997 годах шел сложный и противоречивый процесс раздела Черноморского флота между Украиной и Россией. Итогом стало соглашение от 9 июня 1995 года, по которому Украине отошло 18,3% корабельного состава бывшего Черноморского флота СССР — 43 боевых корабля и судна обеспечения.

В частности, в состав Военно-морских сил Украины были переданы:

43 боевых корабля, включая одну подводную лодку;

132 судна и катера обеспечения;

12 самолетов и 30 вертолетов;

227 береговых объектов, а также значительное количество техники, вооружения, боеприпасов и иного имущества.

В начале 2000-х годов украинский флот имел в своем составе пять фрегатов: "Севастополь", "Николаев", "Днепропетровск", "Гетман Сагайдачный" и "Славутич". Однако со временем большинство этих кораблей было списано или порезано на металл.

Фрегат "Николаев" перед утилизацией в 2001 году Фото: Википедия

Фрегат "Гетман Сагайдачный": флагман ВМС Украины

Главной ударной единицей стал фрегат "Гетман Сагайдачный" — флагман ВМС Украины. Корабль построили на заводе "Залив" в Керчи по проекту 11351. Первоначально он получил имя "Киров" и предназначался для советской погранслужбы, но в ходе распада СССР был передан Украине и получил новое имя — "Гетман Сагайдачный".

Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Основные характеристики фрегата "Гетман Сагайдачный" (проект 11351)

Тип: фрегат (сторожевой корабль).

Водоизмещение: 3 570 тонн (полное).

Длина: 123 м.

Ширина: 14,2 м.

Осадка: 5 м.

Скорость: до 32 узлов (59 км/ч).

Дальность плавания: до 7 000 морских миль при скорости 14 узлов.

Экипаж: около 192 человек.

Вооружение: артиллерия (одна 100-мм универсальная артустановка АК-100 и две 30-мм зенитные автоматические установки); противолодочное вооружение (два 533-мм торпедных аппарата и одна реактивная бомбометная установка РБУ-6000); ЗРК "Оса-М"; вертолет Ка-27ПЛ.

"Гетман Сагайдачный" активно участвовал в международных морских миссиях, в частности, в учениях "Sea Breeze" в рамках партнерства с НАТО.

Корабль неоднократно проходил техническое обслуживание и частичную модернизацию. Последние крупные ремонты проводились в 2017–2020 годах на "Судостроительном заводе Украины" в Николаеве. Тем не менее, ресурсы корпуса и силовых установок были на исходе, а системы вооружения в значительной мере устарели.

"Гетман Сагайдачный" стал не только боевой единицей, но и символом независимых ВМС Украины. К сожалению, на начало полномасштабного вторжения на фрегате продолжались ремонтно-модернизационные работы, но в итоге в 2022 году корабль был затоплен. Это одно из трагических, но вынужденных решений первых недель войны.

Подводная лодка "Запорожье"

Особое место в истории флота Украины занимает единственная украинская подводная лодка "Запорожье", переданная в состав ВМС в 1997 году. Несмотря на попытки восстановления и частичный ремонт в 2013 году (до 70% готовности), подлодка так и не была введена в полноценную эксплуатацию. Тем не менее, в свое время подлодка "Запорожье" имела боевой потенциал — скорость до 15 узлов, автономность до 90 суток и вооружение из десяти торпедных аппаратов калибра 533 мм.

В 2014 году, во время аннексии Крыма, субмарину захватили россияне, однако от эксплуатации в составе Черноморского флота РФ отказались. В 2025 году выяснилось, что подводная лодка "Запорожье" стала музейным экспонатом в парке "Патриот" в оккупированном Севастополе.

Подводная лодка "Запорожье" ВМС Украины Фото: Википедия

Историческое наследие СССР: общее состояние украинского флота

В комментарии Фокусу специалист по морской тематике Максим Паламарчук рассказал, что после распада Советского Союза Военно-морские силы Украины формировались на основе кораблей, переданных из состава Черноморского флота. Однако Черноморский флот в советской системе не рассматривался как ударное соединение первого эшелона из-за его географического положения — в случае войны флот оказывался запертым в акватории Черного моря.

Кроме того, наиболее мощные силы ВМФ СССР — прежде всего атомные подводные лодки — размещались на Северном и Тихоокеанском флотах. На Черноморском флоте таких лодок не было. Следовательно, и состав корабельной группировки был ориентирован на вспомогательные, патрульные и региональные задачи.

Паламарчук добавляет: когда в первой половине 1990-х годов Украина получила часть кораблей ЧФ, Москва сохранила оперативный контроль над флотом, а Киев, по сути, получил не боеспособные соединения, а их вторичный состав. Это были в основном устаревшие сторожевики, минные тральщики и вспомогательные суда. Один из примеров — крупнейший корабль ВМС Украины до 2014 года, танкер "Макеевка" водоизмещением 22 000 тонн. Построенный по советским стандартам, он предназначался для обеспечения корабельных группировок в дальнем плавании, но для флотилии, действующей в пределах Черного моря, его мощность была чрезмерной, а обслуживание — слишком дорогим.

Танкер U757 "Макеевка" Фото: Архивное фото

По словам специалиста, несколько кораблей, заложенных в СССР и достроенных украинскими судостроительными предприятиями в начале 1990-х, не смогли компенсировать старение остального флота. Во второй половине 1990-х годов ВМС Украины начали сокращаться как количественно, так и качественно. Финансирование было ограничено, многие корабли простаивали без ремонта, а модернизация фактически не проводилась. Наиболее боеспособным кораблем украинского флота был фрегат "Гетман Сагайдачный", но и он к 2010-м годам значительно устарел по большинству показателей.

Аннексия Крыма: последствия для украинских ВМС

Оккупация Крыма в марте 2014 года нанесла тяжелый удар по украинскому флоту. На полуострове находилась основная инфраструктура ВМС — базы, командование, учебные центры и более 70 кораблей. Россия захватила почти весь действующий состав флота, включая наиболее современные единицы. Несмотря на дипломатические договоренности о возвращении части кораблей, Москва вернула лишь устаревшие и непригодные к использованию суда. Более новые корабли остались в Севастополе, но при этом практически не использовались самими россиянами.

Как подчеркивает эксперт, после 2014 года ВМС Украины перестали быть флотом в классическом понимании и превратились с войска береговой обороны. Их задачи свелись к патрулированию акваторий, охране побережья и сдерживанию диверсионных угроз.

В этом же контексте Паламарчук упоминает создание бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", а также катера проекта "Айленд", которые Украина получила в рамках военной помощи от США.

"Отечественные бронированные катера "Гюрза-М" и американские "Айленд", полученные до полномасштабного вторжения, скорее предназначались для задач патрулирования, у них отсутствовали реальные шансы поразить вражеские корабли", — пояснил эксперт.

Катер "Вышгород" типа "Гюрза-М" Фото: Открытые источники

Патрульный катер P190 "Славянск" ВМСУ Фото: Defense Express

Корабли проекта 58250

Отдельно отметим попытки Украины восстановить строительство высокотехнологичных боевых кораблей. Например, проект 58250 по строительству корветов задумывался как основа океанского компонента украинского флота. В частности, корвет "Владимир Великий", который был заложен в 2011 года на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, должен был стать вполне современной боевой единицей. Водоизмещение 2650 тонн, дальность плавания — 4000 миль, автономность — 30 суток. Экипаж — 108 человек.

Предполагалось оснащение противокорабельными ракетами Exocet MM40 Block 3, зенитными ракетами Aster 15, 76-мм артиллерийской установкой Oto Melara Super Rapid, двумя 35-мм автоматами Oerlikon Millennium, а также вертолетом NH90 NFH.

К 2014 году корпус был сформирован примерно на 80%, однако из-за экономических трудностей и политической нестабильности работы были приостановлены, а в 2021 году предприятие обанкротилось — и дальнейшая судьба проекта неизвестна.

Схематическое описание кораблей проекта 58250 Фото: Открытые источники

Таким образом, несмотря на отдельные усилия по модернизации, ВМС Украины перед полномасштабным вторжением РФ не обладали средствами ни для господства в море, ни для нанесения ударов по корабельным соединениям противника. В условиях, когда Россия развертывала в Черном море фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" и дизель-электрические подлодки, украинский флот оказался неконкурентоспособным.

Новая эпоха: стратегия "москитного флота" и беспилотники

С 2014 года Украина начала реализацию новой военно-морской доктрины, основанной на концепции так называемого "москитного флота". Это решение было обусловлено как финансовыми ограничениями, так и необходимостью оперативной защиты морских рубежей от более мощного противника.

Поворотным моментом стало принятие в 2019 году "Стратегии развития ВМС Украины до 2035 года". Документ был разработан при участии международных партнеров — экспертов НАТО, США, Великобритании, Швеции и Турции. В нем была заложена трехэтапная программа восстановления военно-морского потенциала, но полномасштабное вторжение России внесло коррективы в реализацию планов.

В феврале 2022 года украинский флот вновь оказался под угрозой. Основные пункты базирования в Очакове и Бердянске подверглись атакам, а противник попытался установить блокаду Черного и Азовского морей. Однако ключевой чертой нового этапа стало широкомасштабное внедрение асимметрических средств морской войны — прежде всего, морских дронов.

К началу 2023 года в распоряжении Украины появились автономные надводные аппараты типа Magura V5 и Sea Baby, способные на дальности до 800 км атаковать корабли и инфраструктуру противника. Морские дроны с GPS-наведением, взрывным зарядом до 300 кг и скрытным профилем выходили в Черное море группами по 10–20 единиц, нанося удары по кораблям в бухтах Севастополя, по мосту через Керченский пролив и даже по объектам в порту Новороссийска.

На этой фазе украинские ВМС окончательно трансформировались в асимметрическую силу, не полагающуюся на корабли как основное средство проецирования силы. Морские дроны, в частности, носители FPV-беспилотников, разведывательные платформы, дистанционно управляемые мины и береговые ракетные комплексы стали основными инструментами морских операций.

Украинский морской беспилотник Magura V5 Фото: Navy Recognition

Характеристики беспилотника Magura V5 Фото: АрміяInform

Украинский морской беспилотник Sea Baby Фото: СБУ

Максим Паламарчук подчеркивает, что на сегодня украинский военно-морской флот состоит из трех составляющих.

Первая — это корабли, находящиеся за границей: два корвета класса "Ада" в Турции (на стадии достройки), два тральщика в Великобритании и три тральщика, которые готовится передать Бельгия. Эти единицы станут основой ВМС Украины после войны.

Вторая составляющая — патрульные катера, которые совместно с катерами Морской охраны Госпогранслужбы обеспечивают безопасность судоходства в украинские порты. Созданные уже после 2022 года речные дивизионы ВМС тесно взаимодействуют с Сухопутными войсками ВСУ.

Корвет класса "Ада" Фото: Turkey's Presidency of Defence Industries

"Ну, и самая интересная часть — безэкипажные катера. В тоже время хотя в составе ВМС и создана отдельная бригада беспилотных систем, по сути изначально беспилотники используются под руководством или СБУ и ГУР", — поясняет эксперт.

Подведем итог. С 2014 по 2025 год Военно-морские силы Украины прошли путь от почти полного исчезновения до превращения в одну из самых технологически гибких морских сил региона. Украина отказалась от попыток конкурировать с Черноморским флотом России по тоннажу или числу боевых кораблей и вместо этого сосредоточилась на инновациях, мобильности и высокоточном ударном потенциале.

Морские дроны и береговые комплексы стали не просто временным решением — они превратились в основу новой морской доктрины. Украина первой в мире на практике реализовала концепцию замены флота автономными системами. В результате Россия вынуждена была перебазировать большую часть своего флота из Севастополя в Новороссийск, что стало беспрецедентным успехом без участия классических надводных сил.