Подготовка вражеских "байкеров" улучшилась: ВС РФ начали устанавливать РЭБы на мотоциклы (видео)

ВС РФ на Лиманском направлении в Донецкой области улучшили мотоциклетные атаки. Они начали устанавливать системы РЭБ на транспорт и улучшили навыки вождения.

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Об этом в эфире Армия TV рассказал Андрей Отченаш, военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

По его словам, на Лиманском направлении российские оккупанты перешли к массовым атакам на дешевых китайских мотоциклах. Их начали оснащать системами РЭБ.

Пленные россияне рассказали, что защищают технику за свой счет — на это у них изымают чуть ли не половину зарплаты.

Андрей Отченаш говорит, что несмотря на массированные штурмы в их зоне ответственности ситуация не изменилась.

"Противник массово переходит на мотоциклетные штурмы. И, возможно, они даже эффективнее, чем штурмы на технике. Ведь условно 5-10 штурмующих мотоциклистов значительно труднее поразить, чем две единицы бронетехники, полностью забитой личным составом", — пояснил он.

Он подтвердил, что мотоциклы рассматриваются как одноразовый транспорт.

"У них забирают чуть ли не половину зарплаты — якобы "на нужды". За эти деньги командиры покупают мотоциклы и все, что им надо. То есть деньги им фактически не принадлежат. Поэтому и имеют возможность покупать все больше мотоциклов. Это реально условное рабство", — говорит Андрей Отченаш.

Он добавил, что дешевая китайская техника ломается после 5-10 км пробега.

"Дешево, сердито, одноразово — все как российские солдаты", — сказал военный.

В то же время украинским защитникам удалось "отжать" у россиян несколько мотоциклов, завезли их на базу и их сейчас используют для логистики.

Военнослужащий также отметил, что подготовка вражеских "байкеров" улучшилась. Появилось и опасное нововведение — РЭБом оснащают примерно каждый третий мотоцикл.

"На данный момент видим, что их стали лучше готовить. Раньше выглядело, как будто им в первый раз дали в руки мотоциклы. РЭБ устанавливают не на все мотоциклы, а на один из трех, но и это создает проблемы", — сказал Андрей Отченаш.

Напомним, что во время боев на Курщине на территории России группа украинских защитников попала в окружение. Им пришлось прорываться через кукурузное поле, а затем вернуться за техникой.