Підготовка ворожих "байкерів" покращилась: ЗС РФ почали встановлювати РЕБи на мотоцикли (відео)

ЗС РФ на Лиманському напрямку на Донеччині покращили мотоциклетні атаки. Вони почали встановлювати системи РЕБ на транспорт та покращили навички кермування.

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Про це в ефірі Армія TV розповів Андрій Отченаш, військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

За його словами, на Лиманському напрямку російські окупанти перейшли до масових атак на дешевих китайських мотоциклах. Їх почали оснащувати системами РЕБ.

Полонені росіяни розповіли, що убезпечують техніку власним коштом — на це в них вилучають ледь не половину зарплати.

Андрій Отченаш говорить, що попри масовані штурми у їхній зоні відповідальності ситуація не змінилася.

"Противник масово переходить на мотоциклетні штурми. І, можливо, вони навіть ефективніші, ніж штурми на техніці. Адже умовно 5–10 мотоциклістів, які штурмують, значно важче вразити, ніж дві одиниці бронетехніки, повністю забитої особовим складом", — пояснив він.

Він підтвердив, що мотоцикли розглядаються як одноразовий транспорт.

"У них забирають ледь не половину зарплати — нібито "на потреби". За ці гроші командири купують мотоцикли й усе, що їм треба. Тобто гроші їм фактично не належать. Тому й мають змогу купувати все більше мотоциклів. Це реально умовне рабство", — говорить Андрій Отченаш.

Він додав, що дешева китайська техніка ламається після 5-10 км пробігу.

"Дешево, сердито, одноразово — все як російські солдати", — сказав військовий.

Водночас українським захисникам вдалося "віджати" у росіян кілька мотоциклів, завезли їх на базу і їх зараз використовують для логістики.

Військовослужбовець також зазначив, що підготовка ворожих "байкерів" покращилась. З’явилося і небезпечне нововведення — РЕБом оснащують приблизно кожен третій мотоцикл.

"На разі бачимо, що їх стали краще готувати. Раніше виглядало, наче їм в перший раз дали в руки мотоцикли. РЕБ встановлюють не на всі мотоцикли, а на один з трьох, але і це створює проблеми", — сказав Андрій Отченаш.

Нагадаємо, що під час боїв на Курщині на території Росії група українських захисників потрапила в оточення. Їм довелося прориватися через кукурудзяне поле, а потім повернутися за технікою.