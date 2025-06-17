Шведский истребитель Gripen E успешно испытал систему управления полетом с помощью искусственного интеллекта, что знаменует собой значительный скачок в развитии возможностей автономного воздушного боя и демонстрирует быструю интеграцию передовых технологий в будущую оборонную стратегию Европы.

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Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу о том, как Saab впервые протестировал технологию ИИ на истребителях JAS 39 Gripen.

В прошлом году шведский аэрокосмический гигант Saab подтвердил, что сотрудничает с компанией Helsing, занимающейся разработкой искусственного интеллекта с целью расширения возможностей многоцелевого истребителя JAS 39 Gripen E. Их совместный Project Beyond предусматривал интеграцию искусственного интеллекта компании Helsing непосредственно в основную систему истребителя Gripen, что позволит бортовому компьютеру самолета обрабатывать данные, оптимизируя нагрузку на летчика.

В среду компания объявила об успешном завершении трех полетов Gripen E с установленным агентом ИИ Centaur ("Кентавр"). Первый испытательный полет состоялся 28 мая. В ходе испытаний истребитель поколения 4++ передал свои обязанности "Кентавру", после чего платформа ИИ выполнила "сложные маневры" в боевой обстановке за пределами видимости (BVR) и дала летчику команду открыть огонь".

Во время испытательных полетов, которые проводились над Балтийским морем, на борту все еще находился страхующий летчик, который мог взять управление на себя в случае необходимости. При этом Centaur все равно взял на себя командование миссией, отслеживая угрозы, планируя дальнейшие действия и маневрируя самолетом по мере необходимости.

Во время третьего полета, состоявшегося 3 июня, Centaur сравнивали с пилотируемым Gripen D, в котором ИИ получал сенсорные данные в режиме реального времени, что позволяло ему отслеживать другой истребитель JAS 39 в серии сценариев за пределами видимости (BVR).

"Команда проверила адаптивность Centaur, изменяя стартовые расстояния, скорости, показатели и даже отключая данные с C2, чтобы оценить его устойчивость", — пояснили в Saab.

"Это важное достижение для Saab, демонстрирующее наше качественное превосходство в сложных технологиях, позволяющее искусственному интеллекту работать в воздухе, – рассказывает Петер Нильссон, глава отдела перспективных программ в подразделении аэронавтики Saab. – Быстрая интеграция и успешные летные испытания ИИ Helsing в Gripen E демонстрируют ускоренное наращивание возможностей нашего истребителя. Мы с нетерпением ждем продолжения разработки и совершенствования возможностей использования этого и других агентов ИИ, чтобы в очередной раз доказать, что наши истребители превзойдут соперников быстрее, чем те успеют эволюционировать".

Шведский мноцелевой истребитель JAS 39 Gripen Фото: Swedish Armed Forces

Истребители с искусственным интеллектом – будущее воздушных боев

Летчик-испытатель, находившийся на борту Gripen-E, назвал самолет "будущим воздушных боев" в Европе и за ее пределами.

"Нам потребовалось менее полугода, чтобы пройти путь от определения оперативного сценария, настройки программных интерфейсов, обучения, интеграции, тестирования ИИ-агента до взлета и испытательного полета, – рассказывает Маркус Вандт, директор по инновациям и летчик-испытатель Saab. – Это наглядное свидетельство уникальной архитектуры программного обеспечения Gripen, технической зрелости Centaur, а также тесного сотрудничества и мастерства инженеров Saab и Helsing".

Шведский летчик-испытатель Маркус Вандт Фото: Скрин видео

Команда Project Beyond, поддерживаемая Шведским управлением оборонных закупок (FMV) и являющаяся частью шведской концептуальной программы для будущих истребительных систем, изучила надежность искусственного интеллекта и проанализирует данные последних испытательных полетов для дальнейшего обучения системы и "повышения ее возможностей BVR". Компании проведут дополнительные полеты в течение 2025 и последующих годов.

"Эти испытательные полеты знаменуют собой шаг вперед в области автономного воздушного боя и поворотный момент для будущего европейской обороны, – говорит Стефани Лингеманн, старший директор по вопросам воздушного пространства компании Helsing. – Мы гордимся тем, что достигли этой вехи вместе с нашим стратегическим партнером Saab, объединив передовые возможности искусственного интеллекта с современной архитектурой программного обеспечения Gripen в рекордные сроки. Это доказывает быстрое наращивание потенциала, которое может обеспечить современный программный подход к обороне".

Истребители нескольких стран с ИИ-летчиками

Saab JAS 39 Gripen E – не первый самолет, который может воспользоваться возможностями искусственного интеллекта. Россия бахвалится функциями искусственного интеллекта в своем стелс-истребителе пятого поколения Су-57. Кремль утверждает, что системы искусственного интеллекта действуют как виртуальный второй летчик, собирая данные с многочисленных датчиков самолета, предоставляя важную информацию и помогая летчикам быстрее принимать решения.

ВВС США также испытали автономный истребитель X62A VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft), представляющий собой сильно модифицированный F-16 Fighting Falcon. В прошлом году тогдашний секретарь ВВС Фрэнк Кендалл, высший гражданский чиновник военно-воздушной службы, поднялся в небо на истребителе, управляемом ИИ.

Американский истребитель X62A VISTA Фото: U. S. Air Force

Во время испытаний ИИ маневрировал самолетом и имитировал "схватку" с пилотируемым F-16, управляемым летчиком с 2-3 тысячами часов налета. Кендалл охарактеризовал это как "примерно равный бой" и предположил, что против менее опытного летчика "автоматика показала бы себя лучше".

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].