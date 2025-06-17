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Военный Фокус Уникальные самолеты и война в воздухе

ИИ-летчик за штурвалом шведского истребителя Saab Gripen E — будущее воздушного боя

самолет JAS 39 Gripen, Saab, Истребитель JAS 39 Gripen
Фото: SAAB | Истребитель JAS 39 Gripen от шведской Saab

Шведский истребитель Gripen E успешно испытал систему управления полетом с помощью искусственного интеллекта, что знаменует собой значительный скачок в развитии возможностей автономного воздушного боя и демонстрирует быструю интеграцию передовых технологий в будущую оборонную стратегию Европы.

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Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу о том, как Saab впервые протестировал технологию ИИ на истребителях JAS 39 Gripen.

В прошлом году шведский аэрокосмический гигант Saab подтвердил, что сотрудничает с компанией Helsing, занимающейся разработкой искусственного интеллекта с целью расширения возможностей многоцелевого истребителя JAS 39 Gripen E. Их совместный Project Beyond предусматривал интеграцию искусственного интеллекта компании Helsing непосредственно в основную систему истребителя Gripen, что позволит бортовому компьютеру самолета обрабатывать данные, оптимизируя нагрузку на летчика.

В среду компания объявила об успешном завершении трех полетов Gripen E с установленным агентом ИИ Centaur ("Кентавр"). Первый испытательный полет состоялся 28 мая. В ходе испытаний истребитель поколения 4++ передал свои обязанности "Кентавру", после чего платформа ИИ выполнила "сложные маневры" в боевой обстановке за пределами видимости (BVR) и дала летчику команду открыть огонь".

Во время испытательных полетов, которые проводились над Балтийским морем, на борту все еще находился страхующий летчик, который мог взять управление на себя в случае необходимости. При этом Centaur все равно взял на себя командование миссией, отслеживая угрозы, планируя дальнейшие действия и маневрируя самолетом по мере необходимости.

Во время третьего полета, состоявшегося 3 июня, Centaur сравнивали с пилотируемым Gripen D, в котором ИИ получал сенсорные данные в режиме реального времени, что позволяло ему отслеживать другой истребитель JAS 39 в серии сценариев за пределами видимости (BVR).

"Команда проверила адаптивность Centaur, изменяя стартовые расстояния, скорости, показатели и даже отключая данные с C2, чтобы оценить его устойчивость", — пояснили в Saab.

"Это важное достижение для Saab, демонстрирующее наше качественное превосходство в сложных технологиях, позволяющее искусственному интеллекту работать в воздухе, – рассказывает Петер Нильссон, глава отдела перспективных программ в подразделении аэронавтики Saab. – Быстрая интеграция и успешные летные испытания ИИ Helsing в Gripen E демонстрируют ускоренное наращивание возможностей нашего истребителя. Мы с нетерпением ждем продолжения разработки и совершенствования возможностей использования этого и других агентов ИИ, чтобы в очередной раз доказать, что наши истребители превзойдут соперников быстрее, чем те успеют эволюционировать".

истребитель JAS 39, самолет JAS 39 Gripen, Saab, Истребитель JAS 39 Gripen Fullscreen
Шведский мноцелевой истребитель JAS 39 Gripen
Фото: Swedish Armed Forces

Истребители с искусственным интеллектом – будущее воздушных боев

Летчик-испытатель, находившийся на борту Gripen-E, назвал самолет "будущим воздушных боев" в Европе и за ее пределами.

"Нам потребовалось менее полугода, чтобы пройти путь от определения оперативного сценария, настройки программных интерфейсов, обучения, интеграции, тестирования ИИ-агента до взлета и испытательного полета, – рассказывает Маркус Вандт, директор по инновациям и летчик-испытатель Saab. – Это наглядное свидетельство уникальной архитектуры программного обеспечения Gripen, технической зрелости Centaur, а также тесного сотрудничества и мастерства инженеров Saab и Helsing".

летчик Маркус Вандт, самолет JAS 39 Gripen, Saab, Истребитель JAS 39 Gripen Fullscreen
Шведский летчик-испытатель Маркус Вандт
Фото: Скрин видео

Команда Project Beyond, поддерживаемая Шведским управлением оборонных закупок (FMV) и являющаяся частью шведской концептуальной программы для будущих истребительных систем, изучила надежность искусственного интеллекта и проанализирует данные последних испытательных полетов для дальнейшего обучения системы и "повышения ее возможностей BVR". Компании проведут дополнительные полеты в течение 2025 и последующих годов.

"Эти испытательные полеты знаменуют собой шаг вперед в области автономного воздушного боя и поворотный момент для будущего европейской обороны, – говорит Стефани Лингеманн, старший директор по вопросам воздушного пространства компании Helsing. – Мы гордимся тем, что достигли этой вехи вместе с нашим стратегическим партнером Saab, объединив передовые возможности искусственного интеллекта с современной архитектурой программного обеспечения Gripen в рекордные сроки. Это доказывает быстрое наращивание потенциала, которое может обеспечить современный программный подход к обороне".

Истребители нескольких стран с ИИ-летчиками

Saab JAS 39 Gripen E – не первый самолет, который может воспользоваться возможностями искусственного интеллекта. Россия бахвалится функциями искусственного интеллекта в своем стелс-истребителе пятого поколения Су-57. Кремль утверждает, что системы искусственного интеллекта действуют как виртуальный второй летчик, собирая данные с многочисленных датчиков самолета, предоставляя важную информацию и помогая летчикам быстрее принимать решения.

ВВС США также испытали автономный истребитель X62A VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft), представляющий собой сильно модифицированный F-16 Fighting Falcon. В прошлом году тогдашний секретарь ВВС Фрэнк Кендалл, высший гражданский чиновник военно-воздушной службы, поднялся в небо на истребителе, управляемом ИИ.

Американский истребитель X62A VISTA Fullscreen
Американский истребитель X62A VISTA
Фото: U. S. Air Force

Во время испытаний ИИ маневрировал самолетом и имитировал "схватку" с пилотируемым F-16, управляемым летчиком с 2-3 тысячами часов налета. Кендалл охарактеризовал это как "примерно равный бой" и предположил, что против менее опытного летчика "автоматика показала бы себя лучше".

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].