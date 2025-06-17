Шведський винищувач Gripen E успішно випробував систему управління польотом за допомогою штучного інтелекту, що знаменує собою значний стрибок у розвитку можливостей автономного повітряного бою і демонструє швидку інтеграцію передових технологій у майбутню оборонну стратегію Європи.

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Фокус переклав статтю журналіста Пітера Сучіу про те, як Saab вперше протестував технологію ШІ на винищувачах JAS 39 Gripen.

Минулого року шведський аерокосмічний гігант Saab підтвердив, що співпрацює з компанією Helsing, що займається розробкою штучного інтелекту з метою розширення можливостей багатоцільового винищувача JAS 39 Gripen E. Їхній спільний Project Beyond передбачав інтеграцію штучного інтелекту компанії Helsing безпосередньо в основну систему винищувача Gripen, що дасть змогу бортовому комп'ютеру літака обробляти дані, оптимізуючи навантаження на льотчика.

У середу компанія оголосила про успішне завершення трьох польотів Gripen E зі встановленим агентом ШІ Centaur ("Кентавр"). Перший випробувальний політ відбувся 28 травня. Під час випробувань винищувач покоління 4++ передав свої обов'язки "Кентавру", після чого платформа ШІ виконала "складні маневри" в бойовій обстановці за межами видимості (BVR) і дала льотчику команду відкрити вогонь".

Під час випробувальних польотів, які проводилися над Балтійським морем, на борту все ще перебував льотчик-страхувальник, який міг узяти керування на себе в разі потреби. При цьому Centaur все одно взяв на себе командування місією, відстежуючи загрози, плануючи подальші дії і маневруючи літаком у міру необхідності.

Під час третього польоту, що відбувся 3 червня, Centaur порівнювали з пілотованим Gripen D, у якому ШІ отримував сенсорні дані в режимі реального часу, що давало йому змогу відстежувати інший винищувач JAS 39 у серії сценаріїв за межами видимості (BVR).

"Команда перевірила адаптивність Centaur, змінюючи стартові відстані, швидкості, показники і навіть відключаючи дані з C2, щоб оцінити його стійкість", — пояснили в Saab.

"Це важливе досягнення для Saab, що демонструє нашу якісну перевагу в складних технологіях, що дає змогу штучному інтелекту працювати в повітрі, — розповідає Петер Нільссон, голова відділу перспективних програм у підрозділі аеронавтики Saab. — Швидка інтеграція та успішні льотні випробування ШІ Helsing у Gripen E демонструють прискорене нарощування можливостей нашого винищувача. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження розроблення та вдосконалення можливостей використання цього та інших агентів ШІ, щоб укотре довести, що наші винищувачі перевершать суперників швидше, ніж ті встигнуть еволюціонувати".

Шведський багатоцільовий винищувач JAS 39 Gripen Фото: Swedish Armed Forces

Винищувачі зі штучним інтелектом — майбутнє повітряних боїв

Льотчик-випробувач, який перебував на борту Gripen-E, назвав літак "майбутнім повітряних боїв" у Європі та за її межами.

"Нам знадобилося менше ніж півроку, щоб пройти шлях від визначення оперативного сценарію, налаштування програмних інтерфейсів, навчання, інтеграції, тестування ШІ-агента до зльоту і випробувального польоту, — розповідає Маркус Вандт, директор з інновацій та льотчик-випробувач Saab. — Це наочне свідчення унікальної архітектури програмного забезпечення Gripen, технічної зрілості Centaur, а також тісної співпраці та майстерності інженерів Saab і Helsing".

Шведський льотчик-випробувач Маркус Вандт Фото: Скрин відео

Команда Project Beyond, підтримувана Шведським управлінням оборонних закупівель (FMV), що є частиною шведської концептуальної програми для майбутніх винищувальних систем, вивчила надійність штучного інтелекту і проаналізує дані останніх випробувальних польотів для подальшого навчання системи і "підвищення її можливостей BVR". Компанії проведуть додаткові польоти протягом 2025 і наступних років.

"Ці випробувальні польоти знаменують собою крок уперед у галузі автономного повітряного бою і поворотний момент для майбутнього європейської оборони, — каже Стефані Лінгеманн, старший директор з питань повітряного простору компанії Helsing. — Ми пишаємося тим, що досягли цієї віхи разом із нашим стратегічним партнером Saab, об'єднавши передові можливості штучного інтелекту із сучасною архітектурою програмного забезпечення Gripen у рекордні терміни. Це доводить швидке нарощування потенціалу, яке може забезпечити сучасний програмний підхід до оборони".

Винищувачі кількох країн із ШІ-льотчиками

Saab JAS 39 Gripen E — не перший літак, який може скористатися можливостями штучного інтелекту. Росія хвалиться функціями штучного інтелекту у своєму стелс-винищувачі п'ятого покоління Су-57. Кремль стверджує, що системи штучного інтелекту діють як віртуальний другий льотчик, збираючи дані з численних датчиків літака, надаючи важливу інформацію і допомагаючи льотчикам швидше приймати рішення.

ВПС США також випробували автономний винищувач X62A VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft), що являє собою сильно модифікований F-16 Fighting Falcon. Минулого року тодішній секретар ВПС Френк Кендалл, вищий цивільний чиновник військово-повітряної служби, піднявся в небо на винищувачі, керованому ШІ.

Американський винищувач X62A VISTA Фото: U. S. Air Force

Під час випробувань ШІ маневрував літаком і імітував "сутичку" з пілотованим F-16, керованим льотчиком із 2-3 тисячами годин нальоту. Кендалл охарактеризував це як "приблизно рівний бій" і припустив, що проти менш досвідченого льотчика "автоматика показала б себе краще".

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].