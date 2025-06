Был "Варяг", стал "Ляонин". Старый николаевский авианосец положил начало современным ВМС Китая

Недостроенный авианосец класса "Кузнецов", заложенный в 1985 году на Николаевском судостроительном заводе, превратился в современный китайский "Ляонин". Это доказывает растущий опыт Китая в области кораблестроения и его решимость создать собственный военно-морской потенциал.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о первом китайском авианосце "Ляонин".

В свете новостей о том, что китайская авианосная группа "Ляонин" отправилась за пределы самого восточного острова страны, чтобы провести учения по посадке и взлету с бортовым отрядом боевых самолетов, важно понять, что представляет собой сам корабль.

Хотя "Ляонин" – большой шаг вперед для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как первый в их истории авианосец, он отнюдь не является самым передовым кораблем ни в китайском, ни в японском флоте. Следует иметь в виду, что японские морские силы самообороны не классифицируют свой вертолетоносец класса Izumo как авианосец из политических соображений. Но, учитывая наличие на его борту самолета F-35 Lightning II, он, несомненно, является авианосцем.

"Ляонин": от советского хлама до китайской гордости

Введенный в эксплуатацию в 2012 году, "Ляонин" начал свою жизнь как советский "Варяг" – недостроенный авианосец класса "Кузнецов", заложенный в 1985 году на Николаевском судостроительном заводе в УССР. Спроектированный для несения самолетов и вертолетов, "Варяг" должен был усилить потенциал морской авиации Советского Союза. Однако на момент распада СССР большой корабль был построен примерно на 68%.

Крейсер "Варяг" Фото: Архивное фото

Лишенный двигателей, электроники и систем вооружения, "Варяг" томился в украинских доках до 1998 года, когда его за 20 миллионов долларов приобрела китайская компания. Невероятно, но корабль якобы купили для использования в качестве плавучего отеля. Однако, как только судно прибыло в Китай, НОАК сбросила эту маску.

Приобретение "Варяга" было стратегическим шагом Китая, который затем отбуксировал судно на Даляньскую верфь на северо-востоке страны. В течение следующего десятилетия китайские инженеры и судостроители провели обширную реконструкцию, оснастив корабль современными силовыми установками, радарами, датчиками и вооружением. Переименованный в "Ляонин" в честь китайской провинции, авианосец был введен в строй НОАК 25 сентября 2012 года. Преобразование "Варяга" в "Ляонин" продемонстрировало растущий опыт Китая в области кораблестроения и его решимость создать собственный военно-морской потенциал.

Технические характеристики "Ляонина"

"Ляонин" – авианосец с обычной силовой установкой, водоизмещение которого при полной загрузке составляет около 60 тысяч тонн. Он оснащен системой короткого взлета с задержкой (STOBAR), которая использует трамплин для взлета самолетов и аэрофинишеры для посадки. Такая конфигурация, хотя и менее совершенна, чем системы взлета с катапультой, используемые на американских авианосцах, гораздо менее обременительна в обслуживании и позволяет "Ляонину" размещать на борту небольшое авиакрыло.

Основным самолетом авианосца является Shenyang J-15, китайская модификация советского Су-33, способная выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, нанесению ударов и ведению разведки. "Ляонин" может нести около 24 истребителей J-15, дополненных вертолетами, включая транспортировочные и противолодочные Changhe Z-18 и поисково-спасательные Harbin Z-9. Авиакрыло "Ляонина", хотя и меньше, чем у американских или французских авианосцев, обеспечивает НОАК надежный потенциал для нанесения мощного удара.

Корабль оснащен комплексом оборонительных систем, включая систему оружия ближнего боя (CIWS) Type 1130 для противоракетной обороны и зенитно-ракетный комплекс HQ-10. Радары и датчики позволяют обнаруживать и отслеживать угрозы в воздухе, в море и под водой.

Авианосец приводится в движение паровыми турбинами. Его максимальная скорость составляет около 20 узлов (37 км/час), а дальность хода – около 12900 км, что позволяет ему действовать в региональных водах и даже за их пределами.

Китайский авианосец "Ляонин" Фото: Соцсети

Как развертывание авианосца за пределами Японии поможет Китаю?

Интересно, что китайцы разместили свой самый старый и наименее продвинутый авианосец за пределами самого восточного острова Японии. В случае войны этот авианосец с наименьшей вероятностью переживет первое столкновение с японскими или американскими силами. Китайская военная стратегия предусматривает широкое использование систем ограничения/воспрещения доступа (A2/AD), чтобы лишить американцев возможности развернуть авианосцы и другие надводные корабли в пределах досягаемости потенциальных китайских сил вторжения, направляющихся на Тайвань.

Важно

Горстка авианосцев, которыми располагает Китай, должна действовать под защитой этих обширных систем A2/AD, размещенных по всей Первой островной цепи. Хотя развертывание "Ляонина" на дальнем востоке Японии – это просто тренировочный выход, именно "Ляонин" хуже всего оснащен для действий в оспариваемой обстановке на самом краю китайской защитной сети A2/AD.

Тем не менее, присутствие авианосца вблизи Филиппин – существенная эскалация со стороны Китая, который явно стремится утвердить свое региональное доминирование. Хотя этот авианосец и не является самым современным среди флотов крупных государств, он предоставляет китайским ВМС возможности, которыми нельзя пренебрегать. К тому же он хорошо подходит в качестве учебного судна. Китай уже развивает свою программу строительства авианосцев – два из них в строю, один проходит ходовые испытания, а четвертый находится на стадии строительства, – и каждая новая итерация более совершенна, чем предыдущая. Все, что необходимо, – это подготовленные экипажи, которые будут обслуживать растущий флот китайских авианосцев. "Ляонин" поможет справиться с этой задачей.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.